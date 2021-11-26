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"الصحة": تسجيل 24 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 24 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (24) حالة مؤكدة وتعافي(44) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (45) حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(549642) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (538784) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (1)حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8830) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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"الصحة": تسجيل 24 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (24) حالة مؤكدة وتعافي(44) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (45) حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(549642) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (538784) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (1)حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8830) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
03:41 PM

"الصحة": تسجيل 24 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
4,823

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (24) حالة مؤكدة وتعافي(44) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (45) حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(549642) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (538784) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (1)حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8830) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,865
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,365
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,284

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