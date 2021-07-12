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تحاليل مخبرية تكشف 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" في تونس

حصيلة المرضى بالفيروس ترتفع إلى 1.245

أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم (السبت) بتسجيل 5 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1.245 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأوضحت في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، أن اكتشاف الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 1.175 تحليلاً مخبريًا.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس إلى 1.076 شخصًا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر العدد عند 50 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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تحاليل مخبرية تكشف 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" في تونس
سبق

أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم (السبت) بتسجيل 5 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1.245 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأوضحت في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، أن اكتشاف الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 1.175 تحليلاً مخبريًا.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس إلى 1.076 شخصًا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر العدد عند 50 حالة وفاة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
09:24 PM

تحاليل مخبرية تكشف 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" في تونس

حصيلة المرضى بالفيروس ترتفع إلى 1.245

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم (السبت) بتسجيل 5 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1.245 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأوضحت في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، أن اكتشاف الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 1.175 تحليلاً مخبريًا.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس إلى 1.076 شخصًا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر العدد عند 50 حالة وفاة.

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