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إدارة "الهلال" تبحث تجديد عقد البرازيلي "إدواردو"

بات أمر تجديد الهلاليين مع نجم الفريق وهدافه الحالي كارلوس إدواردو، أمراً لا مفر منه في ظل التألق غير العادي للاعب مع الزعيم.

ونجح المحترف البرازيلي في تسجيل خمسة أهداف حتى الآن مع الفريق، ينافس بهما على صدارة هدافي المسابقة حتى الآن.

وينتهي عقد إدواردو مع الزعيم بنهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب خرج في أكثر من وسيلة إعلام برازيلية أبدى فيها رغبته في الاستمرار مع الهلال، مبدياً بالغ سعادته بالتواجد في ناد يملك شعبية جماهيرية هائلة.

وانضم إدواردو للهلال في صيف 2015، وكانت أولى مبارياته أمام النصر؛ حيث نجح في تسجيل هدف الفوز للفريق في مباراة السوبر الذي حمل اللاعب لقبه من وقتها.

الهلال نادي الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة "الهلال" تبحث تجديد عقد البرازيلي "إدواردو"
سبق

بات أمر تجديد الهلاليين مع نجم الفريق وهدافه الحالي كارلوس إدواردو، أمراً لا مفر منه في ظل التألق غير العادي للاعب مع الزعيم.

ونجح المحترف البرازيلي في تسجيل خمسة أهداف حتى الآن مع الفريق، ينافس بهما على صدارة هدافي المسابقة حتى الآن.

وينتهي عقد إدواردو مع الزعيم بنهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب خرج في أكثر من وسيلة إعلام برازيلية أبدى فيها رغبته في الاستمرار مع الهلال، مبدياً بالغ سعادته بالتواجد في ناد يملك شعبية جماهيرية هائلة.

وانضم إدواردو للهلال في صيف 2015، وكانت أولى مبارياته أمام النصر؛ حيث نجح في تسجيل هدف الفوز للفريق في مباراة السوبر الذي حمل اللاعب لقبه من وقتها.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
07:24 PM

إدارة "الهلال" تبحث تجديد عقد البرازيلي "إدواردو"

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محمد السيّد - الرياض
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بات أمر تجديد الهلاليين مع نجم الفريق وهدافه الحالي كارلوس إدواردو، أمراً لا مفر منه في ظل التألق غير العادي للاعب مع الزعيم.

ونجح المحترف البرازيلي في تسجيل خمسة أهداف حتى الآن مع الفريق، ينافس بهما على صدارة هدافي المسابقة حتى الآن.

وينتهي عقد إدواردو مع الزعيم بنهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب خرج في أكثر من وسيلة إعلام برازيلية أبدى فيها رغبته في الاستمرار مع الهلال، مبدياً بالغ سعادته بالتواجد في ناد يملك شعبية جماهيرية هائلة.

وانضم إدواردو للهلال في صيف 2015، وكانت أولى مبارياته أمام النصر؛ حيث نجح في تسجيل هدف الفوز للفريق في مباراة السوبر الذي حمل اللاعب لقبه من وقتها.

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