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على عمق 10 كم.. زلزال يضرب إيران وهزة في الكويت تزامن هزتين!

طال "جناوه" ولا أنباء عن إصابات.. و"الهلال الأحمر" تحرك إلى المنطقة

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات إقليم بوشهر جنوبي إيران، اليوم الأحد، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حسبما قال التلفزيون الرسمي.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن "الزلزال ضرب منطقة بندر جناوه في الإقليم صباح الأحد. لم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن"، مضيفاً أنه "تم إرسال فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة".

وذكر التلفزيون أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ويضم إقليم بوشهر محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، وقال مسؤول حكومي لـ"رويترز" إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالمحطة.

وفي الكويت، سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل هزة أرضية بلغت قوتها 5.08 على مقياس ريختر.

وقالت الشبكة إن مركز الهزة كان على بعد 90 كيلومتراً شمال غربي بوشهر في إيران، و250 من مدينة الكويت.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهزة التي حدثت في التاسعة وأربعين دقيقة صباح الأحد بالتوقيت المحلي، قد تزامنت مع هزتين محليتين بقوة 2.8 و2.7 درجة على مقياس ريختر.

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على عمق 10 كم.. زلزال يضرب إيران وهزة في الكويت تزامن هزتين!
سبق

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات إقليم بوشهر جنوبي إيران، اليوم الأحد، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حسبما قال التلفزيون الرسمي.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن "الزلزال ضرب منطقة بندر جناوه في الإقليم صباح الأحد. لم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن"، مضيفاً أنه "تم إرسال فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة".

وذكر التلفزيون أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ويضم إقليم بوشهر محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، وقال مسؤول حكومي لـ"رويترز" إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالمحطة.

وفي الكويت، سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل هزة أرضية بلغت قوتها 5.08 على مقياس ريختر.

وقالت الشبكة إن مركز الهزة كان على بعد 90 كيلومتراً شمال غربي بوشهر في إيران، و250 من مدينة الكويت.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهزة التي حدثت في التاسعة وأربعين دقيقة صباح الأحد بالتوقيت المحلي، قد تزامنت مع هزتين محليتين بقوة 2.8 و2.7 درجة على مقياس ريختر.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
12:29 PM

على عمق 10 كم.. زلزال يضرب إيران وهزة في الكويت تزامن هزتين!

طال "جناوه" ولا أنباء عن إصابات.. و"الهلال الأحمر" تحرك إلى المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات إقليم بوشهر جنوبي إيران، اليوم الأحد، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حسبما قال التلفزيون الرسمي.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن "الزلزال ضرب منطقة بندر جناوه في الإقليم صباح الأحد. لم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن"، مضيفاً أنه "تم إرسال فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة".

وذكر التلفزيون أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ويضم إقليم بوشهر محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، وقال مسؤول حكومي لـ"رويترز" إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالمحطة.

وفي الكويت، سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل هزة أرضية بلغت قوتها 5.08 على مقياس ريختر.

وقالت الشبكة إن مركز الهزة كان على بعد 90 كيلومتراً شمال غربي بوشهر في إيران، و250 من مدينة الكويت.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهزة التي حدثت في التاسعة وأربعين دقيقة صباح الأحد بالتوقيت المحلي، قد تزامنت مع هزتين محليتين بقوة 2.8 و2.7 درجة على مقياس ريختر.

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