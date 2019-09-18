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داعية لبناني لـ"سبق": إيران تعبث بأمن المنطقة واستهداف "أرامكو" جريمة كبرى

قال: نعلن وقوفنا نحن وكل علماء لبنان والعالم الإسلامي مع مملكة الخير

استنكر الداعية الاسلامي الشيخ الدكتور أحمد مصطفى المزوّق، إمام وخطيب مسجد ومجمّع أبي بكر الصديق في بيروت-عرمون، الاستهداف الإجرامي الذي قامت به إيران وأذرعها الإرهابية على شركة أرامكو ومنشأة النفط في بقيق وخريص.

وقال الدكتور "المزوّق" لـ"سبق": "إيران لا تزال تعبث بأمن واستقرار المنطقة، وتبذل كل وسعها لإيصال الأذى والضرر إلى جيرانها، واليوم بات الحدث مختلفاً بالغاً في الإجرام غايته، حيث تمادت باستهدافها الآثم هي وأذرعها الإرهابية في المنطقة على شركة أرامكو ومنشأة النفط في بقيق وخريص مهددة السلم والأمن العالميين".

وتابع: "هذا الهجوم الإجرامي الآثم هو جريمة موصوفة يُظهر إيران بصورتها الحقيقية التي تجاوزت فيه كل الخطوط الحمراء غير آبهة بعواقب أفعالها الإجرامية".

وأرف: "إننا إذ نستنكر هذا الهجوم الإيراني على شركة أرامكو نعلن وقوفنا نحن وكل علماء لبنان وكل العالم الإسلامي مع المملكة العربية السعودية مملكة الخير وبلاد الحرمين ضد هذا العمل الإجرامي الذي تمارسه إيران بحق جيرانها وبحق المنطقة كلها".

وقال: "إن بلاد الحرمين شرفها الله بمكة والمدينة وحباها بخدمة الحجيج وإقامة المواسم وتعظيم الشعائر وإكرام ضيوف الرحمن، وإن لبلاد الحرمين محبة ومكانة في قلوب جميع المسلمين وهي في عالمنا الإسلامي بمنزلك القلب من الجسد".

واختتم الداعية اللبناني أحمد المزوق تصريحه لـ"سبق" قائلاً : "نقولها ونرفع بها صوتنا نحن وكل علماء لبنان وكل أحرار الأرض: لا لجرائم إيران وأذنابها، نعم لأمن المنطقة، وكلنا مع بلاد الحرمين"، سائلاً الله أن يحفظ الله السعودية وولاتها وشعبها، وأن يديم الأمن والاستقرار في ربوعها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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داعية لبناني لـ"سبق": إيران تعبث بأمن المنطقة واستهداف "أرامكو" جريمة كبرى
سبق

استنكر الداعية الاسلامي الشيخ الدكتور أحمد مصطفى المزوّق، إمام وخطيب مسجد ومجمّع أبي بكر الصديق في بيروت-عرمون، الاستهداف الإجرامي الذي قامت به إيران وأذرعها الإرهابية على شركة أرامكو ومنشأة النفط في بقيق وخريص.

وقال الدكتور "المزوّق" لـ"سبق": "إيران لا تزال تعبث بأمن واستقرار المنطقة، وتبذل كل وسعها لإيصال الأذى والضرر إلى جيرانها، واليوم بات الحدث مختلفاً بالغاً في الإجرام غايته، حيث تمادت باستهدافها الآثم هي وأذرعها الإرهابية في المنطقة على شركة أرامكو ومنشأة النفط في بقيق وخريص مهددة السلم والأمن العالميين".

وتابع: "هذا الهجوم الإجرامي الآثم هو جريمة موصوفة يُظهر إيران بصورتها الحقيقية التي تجاوزت فيه كل الخطوط الحمراء غير آبهة بعواقب أفعالها الإجرامية".

وأرف: "إننا إذ نستنكر هذا الهجوم الإيراني على شركة أرامكو نعلن وقوفنا نحن وكل علماء لبنان وكل العالم الإسلامي مع المملكة العربية السعودية مملكة الخير وبلاد الحرمين ضد هذا العمل الإجرامي الذي تمارسه إيران بحق جيرانها وبحق المنطقة كلها".

وقال: "إن بلاد الحرمين شرفها الله بمكة والمدينة وحباها بخدمة الحجيج وإقامة المواسم وتعظيم الشعائر وإكرام ضيوف الرحمن، وإن لبلاد الحرمين محبة ومكانة في قلوب جميع المسلمين وهي في عالمنا الإسلامي بمنزلك القلب من الجسد".

واختتم الداعية اللبناني أحمد المزوق تصريحه لـ"سبق" قائلاً : "نقولها ونرفع بها صوتنا نحن وكل علماء لبنان وكل أحرار الأرض: لا لجرائم إيران وأذنابها، نعم لأمن المنطقة، وكلنا مع بلاد الحرمين"، سائلاً الله أن يحفظ الله السعودية وولاتها وشعبها، وأن يديم الأمن والاستقرار في ربوعها".

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
07:31 PM

داعية لبناني لـ"سبق": إيران تعبث بأمن المنطقة واستهداف "أرامكو" جريمة كبرى

قال: نعلن وقوفنا نحن وكل علماء لبنان والعالم الإسلامي مع مملكة الخير

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عبدالله العنزي - الرياض
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استنكر الداعية الاسلامي الشيخ الدكتور أحمد مصطفى المزوّق، إمام وخطيب مسجد ومجمّع أبي بكر الصديق في بيروت-عرمون، الاستهداف الإجرامي الذي قامت به إيران وأذرعها الإرهابية على شركة أرامكو ومنشأة النفط في بقيق وخريص.

وقال الدكتور "المزوّق" لـ"سبق": "إيران لا تزال تعبث بأمن واستقرار المنطقة، وتبذل كل وسعها لإيصال الأذى والضرر إلى جيرانها، واليوم بات الحدث مختلفاً بالغاً في الإجرام غايته، حيث تمادت باستهدافها الآثم هي وأذرعها الإرهابية في المنطقة على شركة أرامكو ومنشأة النفط في بقيق وخريص مهددة السلم والأمن العالميين".

وتابع: "هذا الهجوم الإجرامي الآثم هو جريمة موصوفة يُظهر إيران بصورتها الحقيقية التي تجاوزت فيه كل الخطوط الحمراء غير آبهة بعواقب أفعالها الإجرامية".

وأرف: "إننا إذ نستنكر هذا الهجوم الإيراني على شركة أرامكو نعلن وقوفنا نحن وكل علماء لبنان وكل العالم الإسلامي مع المملكة العربية السعودية مملكة الخير وبلاد الحرمين ضد هذا العمل الإجرامي الذي تمارسه إيران بحق جيرانها وبحق المنطقة كلها".

وقال: "إن بلاد الحرمين شرفها الله بمكة والمدينة وحباها بخدمة الحجيج وإقامة المواسم وتعظيم الشعائر وإكرام ضيوف الرحمن، وإن لبلاد الحرمين محبة ومكانة في قلوب جميع المسلمين وهي في عالمنا الإسلامي بمنزلك القلب من الجسد".

واختتم الداعية اللبناني أحمد المزوق تصريحه لـ"سبق" قائلاً : "نقولها ونرفع بها صوتنا نحن وكل علماء لبنان وكل أحرار الأرض: لا لجرائم إيران وأذنابها، نعم لأمن المنطقة، وكلنا مع بلاد الحرمين"، سائلاً الله أن يحفظ الله السعودية وولاتها وشعبها، وأن يديم الأمن والاستقرار في ربوعها".

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