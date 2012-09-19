روسيا تعلن تعرض الانتخابات لـ3 هجمات إلكترونية خارجية

"ساتيروف" أشار إلى أنها لم تؤثر على أنظمة التصويت

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم (السبت)، تسجيل ثلاث هجمات إلكترونية من الخارج على مواردها خلال اليوم الأول من التصويت في الانتخابات البرلمانية، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وبين نائب مدير قسم رقمنة العمليات الانتخابية باللجنة يوري ساتيروف، أن الهجمات الإلكترونية الأخيرة على أنظمة التصويت عبر الإنترنت في روسيا، لم يكن لها أي تأثير على العملية الانتخابية.

وأوضح "ساتيروف" أن النظام مستقر بعد أن تم صد جميع الهجمات بنجاح.