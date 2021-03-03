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"الرميان": الخطط قائمة لبيع المزيد من أسهم أرمكو

أكد: قلنا إننا سنبيع بمجرد رؤية ظروف السوق تتحسن

أكد رئيس صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، خلال الجلسة الافتراضية لـ CERAWeek أن الخطط ما زالت قائمة لبيع المزيد من الأسهم في عملاق النفط (أرامكو)، وذلك بعد أكبر طرح عام أولي في التاريخ في عام 2019 عندما باعت أقل من 2 % من حصتها وفقًا لموقع "ديل ستريت" المتخصص في الشؤون الاقتصادية.

وقال "الرميان": "منذ البداية قلنا إننا سنبيع المزيد من الأسهم المملوكة للحكومة بمجرد أن نرى ظروف السوق تتحسن، مع مزيدٍ من الإقبال من مختلف المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين، سننظر بالتأكيد في بيع المزيد من الأسهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرميان": الخطط قائمة لبيع المزيد من أسهم أرمكو
سبق

أكد رئيس صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، خلال الجلسة الافتراضية لـ CERAWeek أن الخطط ما زالت قائمة لبيع المزيد من الأسهم في عملاق النفط (أرامكو)، وذلك بعد أكبر طرح عام أولي في التاريخ في عام 2019 عندما باعت أقل من 2 % من حصتها وفقًا لموقع "ديل ستريت" المتخصص في الشؤون الاقتصادية.

وقال "الرميان": "منذ البداية قلنا إننا سنبيع المزيد من الأسهم المملوكة للحكومة بمجرد أن نرى ظروف السوق تتحسن، مع مزيدٍ من الإقبال من مختلف المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين، سننظر بالتأكيد في بيع المزيد من الأسهم".

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
11:54 PM

"الرميان": الخطط قائمة لبيع المزيد من أسهم أرمكو

أكد: قلنا إننا سنبيع بمجرد رؤية ظروف السوق تتحسن

A A A
خالد علي - الرياض
0
914

أكد رئيس صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، خلال الجلسة الافتراضية لـ CERAWeek أن الخطط ما زالت قائمة لبيع المزيد من الأسهم في عملاق النفط (أرامكو)، وذلك بعد أكبر طرح عام أولي في التاريخ في عام 2019 عندما باعت أقل من 2 % من حصتها وفقًا لموقع "ديل ستريت" المتخصص في الشؤون الاقتصادية.

وقال "الرميان": "منذ البداية قلنا إننا سنبيع المزيد من الأسهم المملوكة للحكومة بمجرد أن نرى ظروف السوق تتحسن، مع مزيدٍ من الإقبال من مختلف المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين، سننظر بالتأكيد في بيع المزيد من الأسهم".

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