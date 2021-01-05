مستشفى الملك خالد بحائل ينفي إغلاق عياداته

توعّد بملاحقة مروّجي الإشاعات حول هذه القضية

‏‎نفى مستشفى الملك خالد بمدينة حائل ما أُشيع عبر حسابات تواصل اجتماعي فردية، عن إغلاق لعيادات المستشفى، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.

وأوضح مستشفى الملك خالد بحائل عبر حسابه في "تويتر"، أن المستشفى يواصل تقديم خدماته إلى مراجعيه خلال هذه الفترة بكامل طاقته دون توقف.

وتوعّد المستشفى بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يروّجون الإشاعات بإغلاق العيادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.