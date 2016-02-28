إسرائيل سترد على استهداف إيران لسفينتها في خليج عمان

ذكرت المراسلة السياسية لقناة "كان" الإسرائيلية جيلي كوهين، أن "إسرائيل قررت الرد على العملية الإيرانية، التي استهدفت السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في خليج عمان أخيرًا.
وأضافت أن الرد ربما يأتي خلال الأيام المقبلة.
ذكرت المراسلة السياسية لقناة "كان" الإسرائيلية جيلي كوهين، أن "إسرائيل قررت الرد على العملية الإيرانية، التي استهدفت السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في خليج عمان أخيرًا.
وأضافت أن الرد ربما يأتي خلال الأيام المقبلة.
ذكرت المراسلة السياسية لقناة "كان" الإسرائيلية جيلي كوهين، أن "إسرائيل قررت الرد على العملية الإيرانية، التي استهدفت السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في خليج عمان أخيرًا.
وأضافت أن الرد ربما يأتي خلال الأيام المقبلة.
ذكرت المراسلة السياسية لقناة "كان" الإسرائيلية جيلي كوهين، أن "إسرائيل قررت الرد على العملية الإيرانية، التي استهدفت السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في خليج عمان أخيرًا.
وأضافت أن الرد ربما يأتي خلال الأيام المقبلة.