ذكرت المراسلة السياسية لقناة "كان" الإسرائيلية جيلي كوهين، أن "إسرائيل قررت الرد على العملية الإيرانية، التي استهدفت السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في خليج عمان أخيرًا.

إسرائيل سترد على استهداف إيران لسفينتها في خليج عمان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-28 ذكرت المراسلة السياسية لقناة "كان" الإسرائيلية جيلي كوهين، أن "إسرائيل قررت الرد على العملية الإيرانية، التي استهدفت السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في خليج عمان أخيرًا. وأضافت أن الرد ربما يأتي خلال الأيام المقبلة.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442 09:59 PM

إسرائيل سترد على استهداف إيران لسفينتها في خليج عمان تنفذه خلال الأيام المقبلة





A A A





3 مشاركة

ذكرت المراسلة السياسية لقناة "كان" الإسرائيلية جيلي كوهين، أن "إسرائيل قررت الرد على العملية الإيرانية، التي استهدفت السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في خليج عمان أخيرًا.

وأضافت أن الرد ربما يأتي خلال الأيام المقبلة.