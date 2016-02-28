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إسرائيل سترد على استهداف إيران لسفينتها في خليج عمان

تنفذه خلال الأيام المقبلة

ذكرت المراسلة السياسية لقناة "كان" الإسرائيلية جيلي كوهين، أن "إسرائيل قررت الرد على العملية الإيرانية، التي استهدفت السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في خليج عمان أخيرًا.

وأضافت أن الرد ربما يأتي خلال الأيام المقبلة.

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إسرائيل سترد على استهداف إيران لسفينتها في خليج عمان
سبق

ذكرت المراسلة السياسية لقناة "كان" الإسرائيلية جيلي كوهين، أن "إسرائيل قررت الرد على العملية الإيرانية، التي استهدفت السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في خليج عمان أخيرًا.

وأضافت أن الرد ربما يأتي خلال الأيام المقبلة.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
09:59 PM

إسرائيل سترد على استهداف إيران لسفينتها في خليج عمان

تنفذه خلال الأيام المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت المراسلة السياسية لقناة "كان" الإسرائيلية جيلي كوهين، أن "إسرائيل قررت الرد على العملية الإيرانية، التي استهدفت السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في خليج عمان أخيرًا.

وأضافت أن الرد ربما يأتي خلال الأيام المقبلة.

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