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النفط يرتفع.. ومزيج برنت يصل إلى 30.74 دولار للبرميل

شهد هذا الأسبوع ارتفاعًا مع تخفيف الدول الإغلاق الشامل

ارتفع خاما القياس الأمريكي وبرنت، ارتفاعات قوية هذا الأسبوع مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل المفروضة؛ بسبب فيروس كورونا وانتعاش الطلب على الوقود ولو بشكل متواضع. يتزامن ذلك أيضًا مع تراجع في إنتاج النفط العالمي؛ مما يكبح تخمة المعروض.

ووفق "رويترز": ارتفعت الأسعار بحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 1.02 دولار، بما يعادل 3.4 بالمئة إلى 30.74 دولار للبرميل، بمكاسب نحو 16 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.78 دولار أو 7.4 بالمئة مسجلًا 25.77 دولار، ليتجه صوب أعلى إغلاق له منذ السادس من أبريل نيسان، وبمكاسب أكثر من 30 بالمئة هذا الأسبوع.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع.. ومزيج برنت يصل إلى 30.74 دولار للبرميل
سبق

ارتفع خاما القياس الأمريكي وبرنت، ارتفاعات قوية هذا الأسبوع مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل المفروضة؛ بسبب فيروس كورونا وانتعاش الطلب على الوقود ولو بشكل متواضع. يتزامن ذلك أيضًا مع تراجع في إنتاج النفط العالمي؛ مما يكبح تخمة المعروض.

ووفق "رويترز": ارتفعت الأسعار بحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 1.02 دولار، بما يعادل 3.4 بالمئة إلى 30.74 دولار للبرميل، بمكاسب نحو 16 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.78 دولار أو 7.4 بالمئة مسجلًا 25.77 دولار، ليتجه صوب أعلى إغلاق له منذ السادس من أبريل نيسان، وبمكاسب أكثر من 30 بالمئة هذا الأسبوع.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
08:51 PM

النفط يرتفع.. ومزيج برنت يصل إلى 30.74 دولار للبرميل

شهد هذا الأسبوع ارتفاعًا مع تخفيف الدول الإغلاق الشامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع خاما القياس الأمريكي وبرنت، ارتفاعات قوية هذا الأسبوع مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق الشامل المفروضة؛ بسبب فيروس كورونا وانتعاش الطلب على الوقود ولو بشكل متواضع. يتزامن ذلك أيضًا مع تراجع في إنتاج النفط العالمي؛ مما يكبح تخمة المعروض.

ووفق "رويترز": ارتفعت الأسعار بحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 1.02 دولار، بما يعادل 3.4 بالمئة إلى 30.74 دولار للبرميل، بمكاسب نحو 16 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.78 دولار أو 7.4 بالمئة مسجلًا 25.77 دولار، ليتجه صوب أعلى إغلاق له منذ السادس من أبريل نيسان، وبمكاسب أكثر من 30 بالمئة هذا الأسبوع.

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