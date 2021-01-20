ترقية 3276 فرداً من منسوبي حرس الحدود
يشمل الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات
أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية " ٣٢٧٦" فرداً من منسوبي حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٢هـ.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود في حسابها في تويتر أن قرار الترقية يشمل مختلف الرتب العسكرية، في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.
ترقية 3276 فرداً من منسوبي حرس الحدود
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-20
أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية " ٣٢٧٦" فرداً من منسوبي حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٢هـ.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود في حسابها في تويتر أن قرار الترقية يشمل مختلف الرتب العسكرية، في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.
20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
11:23 PM
ترقية 3276 فرداً من منسوبي حرس الحدود
يشمل الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات
أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية " ٣٢٧٦" فرداً من منسوبي حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٢هـ.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود في حسابها في تويتر أن قرار الترقية يشمل مختلف الرتب العسكرية، في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.