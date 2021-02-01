"سدايا" توقِّع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك

لتحديث بيانات المستفيدين والاستفادة من الخدمات التقنية بواسطة تطبيق "توكلنا"

بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة بمنظومة توكلنا مذكرة تعاون مع الشركة السعودية للكهرباء؛ بهدف بحث سبل التعاون في مشروع تحديث بيانات المستفيدين من الخدمة الكهربائية لأكثر من 10 ملايين مشترك لدى الشركة، والاستفادة من الخدمات التقنية المقدمة بواسطة تطبيق توكلنا.

وتفصيلاً، وقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله بن محمد العيسى، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على هامش توقيع مذكرة التعاون: "تحظى سدايا بدعم لا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله-، وتمكينه لأعمال الهيئة؛ وذلك لتحقيق طموحات رؤية السعودية 2030 من خلال تسخير التقنيات والتطبيقات المتطورة لخدمة المستفيدين منها، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، وحتى الأفراد".

ونوه بالتعاون المميز من قِبل مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن المذكرة تؤكد سعي سدايا لتمكين الجهات الحكومية من خدمة المستفيدين من خدماتها بكل يسر وسهولة من خلال تطبيق توكلنا.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا عن اعتزازه بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، مبينًا أن مذكرة التعاون تسهم في بحث سبل التعاون لمشروع تحديث بيانات المستفيدين من الخدمة الكهربائية. ويسهم هذا التعاون في دعم تطبيق توكلنا الذي يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين عبر إحدى أفضل التقنيات التي تجمع بياناتهم الصحية، ووثائقهم الرسمية، ومستويات أبنائهم الدراسية. موضحًا أنه جرى العمل على ذلك بأدوار تكاملية مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة.

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن مذكرة التعاون تأتي في إطار توجُّه الشركة نحو التكامل مع مشاريع التحول الرقمي في السعودية بما يخدم تطلعات أكثر من 10 ملايين مشترك، مؤكدًا أن التعاون سيسهم في دعم جهود الشركة السعودية للكهرباء المتواصلة لتقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة للمشتركين، تعتمد على استخدام الشركة أحدث التقنيات الكهربائية في العالم، ويُعد من أبرزها مشروع الشبكات الذكية، ومشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تسهل عملية تواصل المتخصصين في الشركة مع المشتركين، وسرعة إنجاز طلباتهم.

يُشار إلى أن "توكلنا" تطبيق حكومي معتمد وآمن وموثوق المصدر، أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويربط الفرد بالمعلومات التي توفرها مختلف الجهات الحكومية. فيما تعمل سدايا حاليًا على تطويره ليلبّي احتياجات المجتمع في مختلف المجالات.