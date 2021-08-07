والدة البطل الأولمبي "الحامدي": بالنسبة لي.. طارق هو الذهب

قدَّمت التهنئة لولاة الأمر ولوزير الرياضة

قدَّمت والدة بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة تحقيق ولدها "طارق" الميدالية الفضية في أولمبياد "طوكيو 2020".



وأضافت أم البطل: "بالنسبة لي ولوطنه (طارق) حقق الذهبية، وليس الفضية، والحمد لله والشكر لله؛ فقد رفع رؤوسنا، الله يوفقه".



كما قدمت أم طارق الشكر لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه، على الدعم الذي وجده طارق وبقية الرياضيين.



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