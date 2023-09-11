كورونا في البرازيل: 40557 إصابة و983 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الإصابات أربعة ملايين و238 ألفاً و446 حالة منذ بداية الجائحة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، تسجيل40557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و238 ألفاً و446 حالة منذ بداية الجائحة، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 129522 عقب تسجيل 983 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الوزارة، تجاوز عدد المتعافين من المرض 3.4 مليون حالة.