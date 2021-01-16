عبر برنامج تدريبي.. "غرفة الرياض" تؤهل ألف شاب وشابة في المحاسبة

ضِمن جهودها التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل

تعتزم "غرفة الرياض" -ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل- بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إطلاق برنامج تدريبي مجاني تحت مسمي "المسارات المهنية للمحاسبين" لتأهيل (1000) شاب وشابة من الباحثين عن العمل؛ وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير الحالي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من الساعة 4 عصرًا حتى 9 مساءً، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج يُعتبر أحد مبادرات "غرفة الرياض" لتأهيل الباحثين عن العمل في عدد من القطاعات التي يحتاجها سوق العمل؛ موضحًا أنه يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه؛ لتولي الوظائف النوعية المتاحة في مجال المحاسبة؛ مبينًا أن محاور البرنامج تشمل عددًا من المسارات هي: المحاسبة المالية، المحاسبة الإدارية، المحاسبة الحكومية والاستشارات في الزكاة والضريبة، المراجعة الداخلية، مسار المراجعة الخارجية.

وقال: إن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من مسؤولية القطاع الخاص، وتعزيزًا لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل؛ داعيًا في هذا الإطار الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات إلى الاستفادة من هذه المبادرة، وعلى الراغبين في التسجيل عبر هذا الرابط: http://bit.ly/30xAhnH