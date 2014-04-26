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تحديد هوية طفلين وقائد مركبة استولوا على محتويات صندوق لجمع الملبوسات

شرطة الرياض: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نُسب إليه

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعية، الذي يظهر من خلاله استيلاء طفلين وقائد مركبة على محتويات أحد الصناديق المخصصة لجمع الملبوسات؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم (مقيمٌ من الجنسية الباكستانية مخالف لنظام الإقامة في العقد الرابع من العمر، وطفلاه)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، مستغلًا طفليه في تنفيذ ذلك، وقد أُوقِف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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تحديد هوية طفلين وقائد مركبة استولوا على محتويات صندوق لجمع الملبوسات
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعية، الذي يظهر من خلاله استيلاء طفلين وقائد مركبة على محتويات أحد الصناديق المخصصة لجمع الملبوسات؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم (مقيمٌ من الجنسية الباكستانية مخالف لنظام الإقامة في العقد الرابع من العمر، وطفلاه)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، مستغلًا طفليه في تنفيذ ذلك، وقد أُوقِف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
09:40 PM

تحديد هوية طفلين وقائد مركبة استولوا على محتويات صندوق لجمع الملبوسات

شرطة الرياض: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نُسب إليه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعية، الذي يظهر من خلاله استيلاء طفلين وقائد مركبة على محتويات أحد الصناديق المخصصة لجمع الملبوسات؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهم (مقيمٌ من الجنسية الباكستانية مخالف لنظام الإقامة في العقد الرابع من العمر، وطفلاه)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، مستغلًا طفليه في تنفيذ ذلك، وقد أُوقِف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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