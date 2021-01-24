النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. عودة آمنة وميسرة لطلاب وطالبات الابتدائي ورياض الأطفال بتعليم المجمعة

زيارات من قيادات التعليم.. واستقبل الطلاب بالهدايا والكلمات الترحيبية

عادت صباح اليوم مدارس تعليم المجمعة الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة الحضورية وسط استعداد متكامل، حيث استقبلت المدارس طلابها وطالباتها بمشاعر الشوق والسعادة بعودتهم لبيئاتهم التعليمية وفق الإجراءات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وشهدت المدارس زيارات من قيادات التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات خصوصاً لمرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال.

وقامت المدارس باستقبال الطلاب بالكلمات الترحيبية والهدايا والتعريف بفصولهم الدراسية وإقامة الأنشطة التوعوية والترفيهية وذلك ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية، وأشاد أولياء الأمور والأسر بما حظيت به مدارس أبنائهم وبناتهم من عنايةٍ واهتمام.

وقدم مدير التعليم بمحافظة المجمعة الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه للتعليم من اهتمام وعناية ودعم لامحدود، وأشاد بدور وزارة التعليم على حرصها على تحقيق تعليم متميز وفق آمال وتطلعات رؤية 2030.

وكانت الاستعدادات للدراسة الحضورية في إدارة تعليم المجمعة قد انطلقت منذ وقت مبكر بمتابعة من مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد .. عودة آمنة وميسرة لطلاب وطالبات الابتدائي ورياض الأطفال بتعليم المجمعة
سبق

عادت صباح اليوم مدارس تعليم المجمعة الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة الحضورية وسط استعداد متكامل، حيث استقبلت المدارس طلابها وطالباتها بمشاعر الشوق والسعادة بعودتهم لبيئاتهم التعليمية وفق الإجراءات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وشهدت المدارس زيارات من قيادات التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات خصوصاً لمرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال.

وقامت المدارس باستقبال الطلاب بالكلمات الترحيبية والهدايا والتعريف بفصولهم الدراسية وإقامة الأنشطة التوعوية والترفيهية وذلك ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية، وأشاد أولياء الأمور والأسر بما حظيت به مدارس أبنائهم وبناتهم من عنايةٍ واهتمام.

وقدم مدير التعليم بمحافظة المجمعة الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه للتعليم من اهتمام وعناية ودعم لامحدود، وأشاد بدور وزارة التعليم على حرصها على تحقيق تعليم متميز وفق آمال وتطلعات رؤية 2030.

وكانت الاستعدادات للدراسة الحضورية في إدارة تعليم المجمعة قد انطلقت منذ وقت مبكر بمتابعة من مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:49 PM

شاهد .. عودة آمنة وميسرة لطلاب وطالبات الابتدائي ورياض الأطفال بتعليم المجمعة

زيارات من قيادات التعليم.. واستقبل الطلاب بالهدايا والكلمات الترحيبية

A A A
فلاح الجوفان - المجمعة
2
782

عادت صباح اليوم مدارس تعليم المجمعة الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة الحضورية وسط استعداد متكامل، حيث استقبلت المدارس طلابها وطالباتها بمشاعر الشوق والسعادة بعودتهم لبيئاتهم التعليمية وفق الإجراءات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وشهدت المدارس زيارات من قيادات التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات خصوصاً لمرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال.

وقامت المدارس باستقبال الطلاب بالكلمات الترحيبية والهدايا والتعريف بفصولهم الدراسية وإقامة الأنشطة التوعوية والترفيهية وذلك ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية، وأشاد أولياء الأمور والأسر بما حظيت به مدارس أبنائهم وبناتهم من عنايةٍ واهتمام.

وقدم مدير التعليم بمحافظة المجمعة الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه للتعليم من اهتمام وعناية ودعم لامحدود، وأشاد بدور وزارة التعليم على حرصها على تحقيق تعليم متميز وفق آمال وتطلعات رؤية 2030.

وكانت الاستعدادات للدراسة الحضورية في إدارة تعليم المجمعة قد انطلقت منذ وقت مبكر بمتابعة من مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,848
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,657
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,749

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة