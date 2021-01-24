شاهد .. عودة آمنة وميسرة لطلاب وطالبات الابتدائي ورياض الأطفال بتعليم المجمعة

زيارات من قيادات التعليم.. واستقبل الطلاب بالهدايا والكلمات الترحيبية

عادت صباح اليوم مدارس تعليم المجمعة الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة الحضورية وسط استعداد متكامل، حيث استقبلت المدارس طلابها وطالباتها بمشاعر الشوق والسعادة بعودتهم لبيئاتهم التعليمية وفق الإجراءات الاحترازية المبلغة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وشهدت المدارس زيارات من قيادات التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات خصوصاً لمرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال.

وقامت المدارس باستقبال الطلاب بالكلمات الترحيبية والهدايا والتعريف بفصولهم الدراسية وإقامة الأنشطة التوعوية والترفيهية وذلك ضمن برنامج التهيئة للعودة الحضورية، وأشاد أولياء الأمور والأسر بما حظيت به مدارس أبنائهم وبناتهم من عنايةٍ واهتمام.

وقدم مدير التعليم بمحافظة المجمعة الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه للتعليم من اهتمام وعناية ودعم لامحدود، وأشاد بدور وزارة التعليم على حرصها على تحقيق تعليم متميز وفق آمال وتطلعات رؤية 2030.

وكانت الاستعدادات للدراسة الحضورية في إدارة تعليم المجمعة قد انطلقت منذ وقت مبكر بمتابعة من مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.