تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية. وأشار في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر إلى أن الحد الأقصى لفرض الضريبة المضافة بنسبة 15% هو 5 سنوات، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.

ولي العهد: لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية عبدالحكيم شار سبق 2021-04-27 تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.



وأشار في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر إلى أن الحد الأقصى لفرض الضريبة المضافة بنسبة 15% هو 5 سنوات، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 11:44 PM

اخر تعديل 28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 02:48 AM

ولي العهد: لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية





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تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.



وأشار في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر إلى أن الحد الأقصى لفرض الضريبة المضافة بنسبة 15% هو 5 سنوات، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.