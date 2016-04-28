تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.
وأشار في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر إلى أن الحد الأقصى لفرض الضريبة المضافة بنسبة 15% هو 5 سنوات، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.
"سبق" تنشر النص الكامل للقاء
ولي العهد: مصلحتي رضا المواطنين وأهدف لرفع دخلهم.. وسنخفِّض ضريبة القيمة المضافة خلال 5 سنوات
ولي العهد: لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية
تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.
وأشار في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر إلى أن الحد الأقصى لفرض الضريبة المضافة بنسبة 15% هو 5 سنوات، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.
تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.
ولي العهد: لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية
تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.
وأشار في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر إلى أن الحد الأقصى لفرض الضريبة المضافة بنسبة 15% هو 5 سنوات، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.