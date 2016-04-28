النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تنشر النص الكامل للقاء

ولي العهد: مصلحتي رضا المواطنين وأهدف لرفع دخلهم.. وسنخفِّض ضريبة القيمة المضافة خلال 5 سنوات

ولي العهد: لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية

تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.

وأشار في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر إلى أن الحد الأقصى لفرض الضريبة المضافة بنسبة 15% هو 5 سنوات، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد: لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية
سبق

تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.

وأشار في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر إلى أن الحد الأقصى لفرض الضريبة المضافة بنسبة 15% هو 5 سنوات، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
11:44 PM
اخر تعديل
28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
02:48 AM

ولي العهد: لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
21
27,279

تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أنه لا يوجد أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في السعودية.

وأشار في لقاء خاص مع الإعلامي عبدالله المديفر إلى أن الحد الأقصى لفرض الضريبة المضافة بنسبة 15% هو 5 سنوات، وأن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,422
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,246
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,762
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,694

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة