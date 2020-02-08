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"سبق" تكشف تفاصيل جديدة حول اعتداء سائق على ابنة مكفولته بمكة

الجاني في قبضة الشرطة وملف القضية في طريقه إلى النيابة العامة

تكشفت لـ" سبق" تفاصيل جديدة حول إقدام مقيم من جنسية آسيوية ويعمل سائقاً على ابنة مكفولته بمنطقة الشرائع بالطعن مستخدماً سكيناً وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة غارقة في دمائها، فجر أمس الجمعة وفر هارباً.

وقالت مصادر "سبق" بأن السائق الخاص عند مكفولة لأكثر من عامين وهو من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر وقام بالاعتداء على الفتاة وهو متعاطي المسكر وحاول الاعتداء عليها ولكن الفتاة قاومته عن نفسها، حيث قام بطعنها طعنتين الأولى بالرأس والأخرى في اليد وعندما نزفت الفتاة قام بالإسراع إلى أقرب مستوصف خاص وقذفها أمام أبواب المستوصف في حي الشرائع وتركها غارقة في دمائها وفر هارباً من الموقع بحسب أقولها وذلك أثناء سيرهما باتجاه الشرائع حيث منزل أسرتها، وسلك طريقاً آخرَ محاولاً الاعتداء عليها واغتصابها، لينتهي بطعنها عدة طعنات، قبل أن يلقي بها أمام أحد المستوصفات الأهلية بحي الشرائع ولاذ بالفرار، ليتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم.

وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض عليه، بعد أن ترك مركبة والد الفتاة أمام منزل أسرتها وعليها آثار دماء حيث تم ضبطه وتسليمه إلى مركز شرطة الشرائع تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

مكة المكرمة حادثة طعن فتاة القبض على "آسيوي" طعن فتاة وألقاها أمام أحد المستوصفات في مكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف تفاصيل جديدة حول اعتداء سائق على ابنة مكفولته بمكة
سبق

تكشفت لـ" سبق" تفاصيل جديدة حول إقدام مقيم من جنسية آسيوية ويعمل سائقاً على ابنة مكفولته بمنطقة الشرائع بالطعن مستخدماً سكيناً وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة غارقة في دمائها، فجر أمس الجمعة وفر هارباً.

وقالت مصادر "سبق" بأن السائق الخاص عند مكفولة لأكثر من عامين وهو من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر وقام بالاعتداء على الفتاة وهو متعاطي المسكر وحاول الاعتداء عليها ولكن الفتاة قاومته عن نفسها، حيث قام بطعنها طعنتين الأولى بالرأس والأخرى في اليد وعندما نزفت الفتاة قام بالإسراع إلى أقرب مستوصف خاص وقذفها أمام أبواب المستوصف في حي الشرائع وتركها غارقة في دمائها وفر هارباً من الموقع بحسب أقولها وذلك أثناء سيرهما باتجاه الشرائع حيث منزل أسرتها، وسلك طريقاً آخرَ محاولاً الاعتداء عليها واغتصابها، لينتهي بطعنها عدة طعنات، قبل أن يلقي بها أمام أحد المستوصفات الأهلية بحي الشرائع ولاذ بالفرار، ليتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم.

وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض عليه، بعد أن ترك مركبة والد الفتاة أمام منزل أسرتها وعليها آثار دماء حيث تم ضبطه وتسليمه إلى مركز شرطة الشرائع تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
12:42 AM

"سبق" تكشف تفاصيل جديدة حول اعتداء سائق على ابنة مكفولته بمكة

الجاني في قبضة الشرطة وملف القضية في طريقه إلى النيابة العامة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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6,974

تكشفت لـ" سبق" تفاصيل جديدة حول إقدام مقيم من جنسية آسيوية ويعمل سائقاً على ابنة مكفولته بمنطقة الشرائع بالطعن مستخدماً سكيناً وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة غارقة في دمائها، فجر أمس الجمعة وفر هارباً.

وقالت مصادر "سبق" بأن السائق الخاص عند مكفولة لأكثر من عامين وهو من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر وقام بالاعتداء على الفتاة وهو متعاطي المسكر وحاول الاعتداء عليها ولكن الفتاة قاومته عن نفسها، حيث قام بطعنها طعنتين الأولى بالرأس والأخرى في اليد وعندما نزفت الفتاة قام بالإسراع إلى أقرب مستوصف خاص وقذفها أمام أبواب المستوصف في حي الشرائع وتركها غارقة في دمائها وفر هارباً من الموقع بحسب أقولها وذلك أثناء سيرهما باتجاه الشرائع حيث منزل أسرتها، وسلك طريقاً آخرَ محاولاً الاعتداء عليها واغتصابها، لينتهي بطعنها عدة طعنات، قبل أن يلقي بها أمام أحد المستوصفات الأهلية بحي الشرائع ولاذ بالفرار، ليتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم.

وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض عليه، بعد أن ترك مركبة والد الفتاة أمام منزل أسرتها وعليها آثار دماء حيث تم ضبطه وتسليمه إلى مركز شرطة الشرائع تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.

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