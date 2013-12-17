"الصحة": حجز "100" مليون موعد إلكتروني استفاد منها أكثر من "25" مليون مستفيد

من خلال أكثر من "2000" منشأة

أعلنت وزارة الصحة عن بلوغ عدد المواعيد المحجوزة عبر خدمة حجز المواعيد الإلكترونية "100" مليون موعد، وذلك منذ بدء تنفيذ الخدمة في عام 2017م؛ حيث استفاد منها أكثر من "25" مليون مستفيد، من خلال أكثر من "2000" منشأة، لافتةً الانتباه إلى أن أعلى عدد للمواعيد المسجلة في يوم واحد بلغ "200" ألف موعد. وتُوفر الصحة خدمة حجز المواعيد الإلكترونية لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى تتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية.



وتسعى الوزارة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها. كما تهدف الخدمة إلى إتاحة الفرصة للمستفيد للاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية ومعرفة أقرب مركز صحي لعنوانه، إضافة إلى التذكير بالموعد والتنبيه في حال توفر موعد مبكر، وأيضًا إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى تتم إحالته إليه، مع إمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها؛ حيث تُغطي الخدمة جميع مناطق المملكة بإذن الله، ويمكن تحميلها عن طريق الرابط: www.moh.gov.sa/ .



الجدير بالذكر أن "الصحة" أطلقت وفعلت عددًا من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الأداء، وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.