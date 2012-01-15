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وسط انهيارات حوثية.. تَقَدُّم واسع لـ"الشرعية" جنوب مأرب

كبَّدت المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، وألوية العمالقة، والمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، تقدمات ميدانية واسعة على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات جنوب محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني حَقَّق تقدمًا واسعًا في جبهات مديرية حريب، وسط انهيارات واسعة بصفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأضاف أن الجيش الوطني وألوية العمالقة، سيطرا على مناطق واسعة في اتجاه عقبة ملعا؛ تزامنًا مع إحراز تقدمات ميدانية كبيرة في مديرية الجوبة، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا، التي تَكَبَّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في المعارك.

وذكر "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت آليات وأطقم للمليشيا الإيرانية في مديرية حريب؛ أسفرت عن تدمير 3 أطقم وشاحنة نقل مسلحين للمليشيا، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

من جانبه، بيَّن العميد الركن أحمد أبو إصبع، أن جنود الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية بعد معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، أبرزها جبل البور.

وأفاد بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة، أطبقت الحصار على مَن بقي من عناصر المليشيا الإيرانية في مواقع أخرى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وسط انهيارات حوثية.. تَقَدُّم واسع لـ"الشرعية" جنوب مأرب
سبق

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، وألوية العمالقة، والمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، تقدمات ميدانية واسعة على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات جنوب محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني حَقَّق تقدمًا واسعًا في جبهات مديرية حريب، وسط انهيارات واسعة بصفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأضاف أن الجيش الوطني وألوية العمالقة، سيطرا على مناطق واسعة في اتجاه عقبة ملعا؛ تزامنًا مع إحراز تقدمات ميدانية كبيرة في مديرية الجوبة، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا، التي تَكَبَّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في المعارك.

وذكر "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت آليات وأطقم للمليشيا الإيرانية في مديرية حريب؛ أسفرت عن تدمير 3 أطقم وشاحنة نقل مسلحين للمليشيا، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

من جانبه، بيَّن العميد الركن أحمد أبو إصبع، أن جنود الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية بعد معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، أبرزها جبل البور.

وأفاد بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة، أطبقت الحصار على مَن بقي من عناصر المليشيا الإيرانية في مواقع أخرى.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
06:46 PM

وسط انهيارات حوثية.. تَقَدُّم واسع لـ"الشرعية" جنوب مأرب

كبَّدت المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، وألوية العمالقة، والمقاومة الشعبية، اليوم (السبت)، تقدمات ميدانية واسعة على امتداد مسرح العمليات العسكرية في جبهات جنوب محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني حَقَّق تقدمًا واسعًا في جبهات مديرية حريب، وسط انهيارات واسعة بصفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأضاف أن الجيش الوطني وألوية العمالقة، سيطرا على مناطق واسعة في اتجاه عقبة ملعا؛ تزامنًا مع إحراز تقدمات ميدانية كبيرة في مديرية الجوبة، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا، التي تَكَبَّدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في المعارك.

وذكر "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت آليات وأطقم للمليشيا الإيرانية في مديرية حريب؛ أسفرت عن تدمير 3 أطقم وشاحنة نقل مسلحين للمليشيا، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

من جانبه، بيَّن العميد الركن أحمد أبو إصبع، أن جنود الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية بعد معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، أبرزها جبل البور.

وأفاد بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة، أطبقت الحصار على مَن بقي من عناصر المليشيا الإيرانية في مواقع أخرى.

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