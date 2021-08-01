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"آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة

احتفل أبناء عبده بن محمد بقار مدخلي، بزواج الشاب أحمد بقار من كريمة عثمان طاهر أحمد مسملي، وذلك بمنزلهم بقرية مجعر المداخلة شرق محافظة صامطة، بحضور الأقارب والأصدقاء في حفل عائلي، وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الصحية.

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"آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة
سبق

احتفل أبناء عبده بن محمد بقار مدخلي، بزواج الشاب أحمد بقار من كريمة عثمان طاهر أحمد مسملي، وذلك بمنزلهم بقرية مجعر المداخلة شرق محافظة صامطة، بحضور الأقارب والأصدقاء في حفل عائلي، وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الصحية.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
11:40 PM

"آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفل أبناء عبده بن محمد بقار مدخلي، بزواج الشاب أحمد بقار من كريمة عثمان طاهر أحمد مسملي، وذلك بمنزلهم بقرية مجعر المداخلة شرق محافظة صامطة، بحضور الأقارب والأصدقاء في حفل عائلي، وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الصحية.

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