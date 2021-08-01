احتفل أبناء عبده بن محمد بقار مدخلي، بزواج الشاب أحمد بقار من كريمة عثمان طاهر أحمد مسملي، وذلك بمنزلهم بقرية مجعر المداخلة شرق محافظة صامطة، بحضور الأقارب والأصدقاء في حفل عائلي، وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الصحية.
"آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة
احتفل أبناء عبده بن محمد بقار مدخلي، بزواج الشاب أحمد بقار من كريمة عثمان طاهر أحمد مسملي، وذلك بمنزلهم بقرية مجعر المداخلة شرق محافظة صامطة، بحضور الأقارب والأصدقاء في حفل عائلي، وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الصحية.
اعلان
"آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-01
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
11:40 PM
"آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة
احتفل أبناء عبده بن محمد بقار مدخلي، بزواج الشاب أحمد بقار من كريمة عثمان طاهر أحمد مسملي، وذلك بمنزلهم بقرية مجعر المداخلة شرق محافظة صامطة، بحضور الأقارب والأصدقاء في حفل عائلي، وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الصحية.
اعلان
201,250 سيارة ..
05 يوليو
9,325
38 مليار ..
23 يوليو
13,225
2.5 مليار ..
30 يناير
14,541
91 مليار ..
29 يناير
33,088
غبن المرأة الوارثة
بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!
غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!
عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول
مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي
جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي
علي آل شرمة
تصفية حساب..!!
محمد الصيعري
أسواق الدم!!
بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان
عبدالغني الشيخ
سند المواطن
ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة
مها الجبر