"تعليم المجمعة" يشكر "الزميل الجوفان" لجهوده الإعلامية البارزة

تلقى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان، خطاب شكر وتقدير من مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف الملحم، لجهوده الإعلامية البارزة وتغطيته المميزة لفعاليات التعليم بالمجمعة.



وقال مدير التعليم في خطابه: "الإعلامي المتألق فلاح بن محمد الجوفان، المحرر بصحيفة سبق، يطيب لإدارة التعليم بمحافظة المجمعة أن تزجي لكم أسمى آيات الشكر، وجزيل العرفان، على جهودكم وتعاونكم بنشر أخبار تعليم المجمعة، وعلى ما قدمتموه من تغطيات إعلامية. سائلين الله العلي القدير أن ينفع بكم، وأن يجزل لكم المثوبة".