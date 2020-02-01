النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. فرّ الحوثيون وتركوا مواقعهم تسقط بيد الجيش اليمني

في صرواح .. وبجبهة نهم شرق صنعاء

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني؛ مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الجمعة، عدداً من المواقع المطلة على مديرية "مجزر" القريبة من سلسلة جبال "الجرشب" المحاذية لجبال "يام"، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار بعد تكبدها خسائر في العدد والعدة.

كما لقي عددٌ من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمال مديرية المتون غرب الجوف.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين عقب محاولاتهم التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفهم، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفهم، وجرح آخرين.

ولفت إلى استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مشاهد مصوّرة للحظة اقتحام قوات الجيش مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح، غرب مأرب.


الميليشيات الحوثية الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بالفيديو .. فرّ الحوثيون وتركوا مواقعهم تسقط بيد الجيش اليمني
سبق

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني؛ مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الجمعة، عدداً من المواقع المطلة على مديرية "مجزر" القريبة من سلسلة جبال "الجرشب" المحاذية لجبال "يام"، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار بعد تكبدها خسائر في العدد والعدة.

كما لقي عددٌ من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمال مديرية المتون غرب الجوف.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين عقب محاولاتهم التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفهم، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفهم، وجرح آخرين.

ولفت إلى استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مشاهد مصوّرة للحظة اقتحام قوات الجيش مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح، غرب مأرب.


01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
10:53 AM

بالفيديو .. فرّ الحوثيون وتركوا مواقعهم تسقط بيد الجيش اليمني

في صرواح .. وبجبهة نهم شرق صنعاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,147

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني؛ مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الجمعة، عدداً من المواقع المطلة على مديرية "مجزر" القريبة من سلسلة جبال "الجرشب" المحاذية لجبال "يام"، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار بعد تكبدها خسائر في العدد والعدة.

كما لقي عددٌ من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمال مديرية المتون غرب الجوف.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الحوثيين عقب محاولاتهم التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفهم، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفهم، وجرح آخرين.

ولفت إلى استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مشاهد مصوّرة للحظة اقتحام قوات الجيش مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح، غرب مأرب.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,172
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,299
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,719
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,369

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة