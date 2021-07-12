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"مشاط": إلغاء تصريح أي حاج لم يحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

في تصريح إعلامي اليوم من مشعر منى لنائب وزير الحج والعمرة

دعا نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط جميع من حصلوا على تصريح بالحج بضرورة أخذ الجرعة الثانية من اللقاح من لم يأخذها قبل ذلك خلال 48 ساعة المقبلة.

وقال "مشاط": سيتم إلغاء أي تصريح لم يحصل الحاج على الجرعة الثانية من اللقاح.

وتابع في تصريح إعلامي اليوم من مشعر منى: من خلال هذا المنبر أدعو كل من حصل على تصريح بالحج أن يبادر إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ويذهب لأقرب مركز للقاح، ويحصل على الجرعة دون حجز؛ فقط يبرز لهم أنه لديه تصريح لحج هذا العام، وسيحصل على الجرعة الثانية من اللقاح.

وختم بقوله: إذا لم يحصل من أراد الحج على الجرعة الثانية سيتم إلغاء التصريح مباشرة بشكل آلي؛ لأنه تنتهي صلاحية التطبيق الصحي، ومنحنا الناس مهلة 48 ساعة وانتهت، وبدأت إلغاء تصاريح الأشخاص الذين لم يحصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

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"مشاط": إلغاء تصريح أي حاج لم يحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا
سبق

دعا نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط جميع من حصلوا على تصريح بالحج بضرورة أخذ الجرعة الثانية من اللقاح من لم يأخذها قبل ذلك خلال 48 ساعة المقبلة.

وقال "مشاط": سيتم إلغاء أي تصريح لم يحصل الحاج على الجرعة الثانية من اللقاح.

وتابع في تصريح إعلامي اليوم من مشعر منى: من خلال هذا المنبر أدعو كل من حصل على تصريح بالحج أن يبادر إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ويذهب لأقرب مركز للقاح، ويحصل على الجرعة دون حجز؛ فقط يبرز لهم أنه لديه تصريح لحج هذا العام، وسيحصل على الجرعة الثانية من اللقاح.

وختم بقوله: إذا لم يحصل من أراد الحج على الجرعة الثانية سيتم إلغاء التصريح مباشرة بشكل آلي؛ لأنه تنتهي صلاحية التطبيق الصحي، ومنحنا الناس مهلة 48 ساعة وانتهت، وبدأت إلغاء تصاريح الأشخاص الذين لم يحصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
04:17 PM

"مشاط": إلغاء تصريح أي حاج لم يحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

في تصريح إعلامي اليوم من مشعر منى لنائب وزير الحج والعمرة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,907

دعا نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط جميع من حصلوا على تصريح بالحج بضرورة أخذ الجرعة الثانية من اللقاح من لم يأخذها قبل ذلك خلال 48 ساعة المقبلة.

وقال "مشاط": سيتم إلغاء أي تصريح لم يحصل الحاج على الجرعة الثانية من اللقاح.

وتابع في تصريح إعلامي اليوم من مشعر منى: من خلال هذا المنبر أدعو كل من حصل على تصريح بالحج أن يبادر إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ويذهب لأقرب مركز للقاح، ويحصل على الجرعة دون حجز؛ فقط يبرز لهم أنه لديه تصريح لحج هذا العام، وسيحصل على الجرعة الثانية من اللقاح.

وختم بقوله: إذا لم يحصل من أراد الحج على الجرعة الثانية سيتم إلغاء التصريح مباشرة بشكل آلي؛ لأنه تنتهي صلاحية التطبيق الصحي، ومنحنا الناس مهلة 48 ساعة وانتهت، وبدأت إلغاء تصاريح الأشخاص الذين لم يحصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

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