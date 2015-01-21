"التعاون الإسلامي" تحث على دعم الاستفتاء في جنوب الفلبين

دعت إلى العمل من أجل نجاحه وتنفيذ فكرة إقامة الحكومة الإقليمية

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن ترحيبها بإجراء استفتاء تاريخي في مينداناو، يوم 21 يناير 2019، للتصديق على القانون الأساسي لبانغسامورو.

يأتي هذا القانون ثمرة عقود من محادثات السلام تمخضت عن الاتفاق الشامل بين الجبهة الإسلامية لتحرير مورو وحكومة الفلبين في عام 2014.

وستُتاح الفرصة لأهل مينداناو في استفتاء الحادي والعشرين من يناير للتصويت لتنصيب حكومة إقليمية جديدة ستوفر مزيداً من الاستقلال المالي، وبرلماناً محلياً، ونظاماً قضائياً خاصاً, كما سيُشكل الاستفتاء خطوة كبيرة في عملية السلام الطويلة الأمد في جنوب الفلبين.

وتحُث منظمة التعاون الإسلامي قيادة مورو، على توحيد صفوفها وتجديد التزامها بقضية السلام، كما تدعو المنظمة، القيادة، إلى العمل من أجل نجاح الاستفتاء وتنفيذ فكرة إقامة الحكومة الإقليمية الجديدة في مينداناو لتحقيق تطلعات شعب بانغسامورو.