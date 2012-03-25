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محافظ فيفاء يدشن فعاليات أسبوع البيئة بزراعة أشجار البن

تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"

دشن محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات أسبوع البيئة، بالتعاون مع وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز بلغازي، ومشاركة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، وبلدية محافظة فيفاء.

وجاءت فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، وشارك محافظ فيفاء بزراعة أشجار البن، التي وفرتها هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، مستمعاً لشرح مفصل من مدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز بلغازي يحيى مشعوي الحريصي، عن جهود الوزارة في تأهيل المدرجات الزراعية في المحافظة.

وأكد محافظ فيفاء على ضرورة الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ عليها، مشيداً بجهود وزارة البيئة في استكمال المشاريع، ودعم المزارعين بالأشجار ذات النفع والمردود الاقتصادي.

محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ فيفاء يدشن فعاليات أسبوع البيئة بزراعة أشجار البن
سبق

دشن محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات أسبوع البيئة، بالتعاون مع وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز بلغازي، ومشاركة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، وبلدية محافظة فيفاء.

وجاءت فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، وشارك محافظ فيفاء بزراعة أشجار البن، التي وفرتها هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، مستمعاً لشرح مفصل من مدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز بلغازي يحيى مشعوي الحريصي، عن جهود الوزارة في تأهيل المدرجات الزراعية في المحافظة.

وأكد محافظ فيفاء على ضرورة الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ عليها، مشيداً بجهود وزارة البيئة في استكمال المشاريع، ودعم المزارعين بالأشجار ذات النفع والمردود الاقتصادي.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
03:33 PM

محافظ فيفاء يدشن فعاليات أسبوع البيئة بزراعة أشجار البن

تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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دشن محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات أسبوع البيئة، بالتعاون مع وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز بلغازي، ومشاركة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، وبلدية محافظة فيفاء.

وجاءت فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا"، وشارك محافظ فيفاء بزراعة أشجار البن، التي وفرتها هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، مستمعاً لشرح مفصل من مدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز بلغازي يحيى مشعوي الحريصي، عن جهود الوزارة في تأهيل المدرجات الزراعية في المحافظة.

وأكد محافظ فيفاء على ضرورة الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ عليها، مشيداً بجهود وزارة البيئة في استكمال المشاريع، ودعم المزارعين بالأشجار ذات النفع والمردود الاقتصادي.

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