الإعلام المرئي والمسموع ترصد عددًا من التجاوزات الإعلامية

تتعلق بالتعصب الرياضي

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الخميس، رصدها عددًا من التجاوزات الإعلامية تتعلق بالتعصب الرياضي، مخالفة للنظام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.



والمخالفات المرصودة هي:

- تعد على أحد اللاعبين بعبارات غير لائقة.

- إطلاق تهم ضد ناد رياضي وسرد وقائع ليس لها صحة.

- التعدي على لجان رسمية رياضية من خلال لقاء تلفزيوني.

- عدم تدخل المذيع لمقاطعة ناشط رياضي لتحدثه بكلمات تثير التعصب الرياضي.

- مخالفة إعلامي لقيامه بالتلفظ بعبارات نابية عبر برنامج رياضي.



وبلغت قيمة الغرامات المفروضة بحق المتجاوزين 230 ألف ريال سعودي.



وأكدت الهيئة أن نشر تجاوزات أو إساءات تؤجج التعصب الرياضي عبر منصات التواصل الاجتماعي تجعل الشخص عرضة للمخالفات حسب الأنظمة واللوائح الإعلامية.



وأشارت الهيئة إلى أنها لن تتساهل بحق مخالفي نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.



وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد حذرت من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي عبر منصات الإعلام المختلفة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.



وتتولى لجنة الالتزام بالهيئة النظر في التجاوزات الإعلامية لإيقاع الجزاءات بشكل عاجل، وتشمل غرامات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مليون ريال، وإحالة التجاوزات الداخلة ضمن اختصاص الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.



وشددت على أهمية البعد عن المهاترات والسجالات التي تثير الاحتقان بين أفراد المجتمع، مؤكدة أنها لن تتهاون في إيقاع الجزاءات بحق المخالفين.