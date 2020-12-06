"القرني" في ذمة الله

توفي الشيخ سعيد بن محمد بن بريك القرني من قرية الحصنة في بلاد بلقرن، خال الزميل علي القرني م، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وتتقدم "سبق"، لأسرة الزميل علي القرني بواجب العزاء وصادق المواساة، سائلة الله له المغفرة والرحمة.
توفي الشيخ سعيد بن محمد بن بريك القرني من قرية الحصنة في بلاد بلقرن، خال الزميل علي القرني م، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وتتقدم "سبق"، لأسرة الزميل علي القرني بواجب العزاء وصادق المواساة، سائلة الله له المغفرة والرحمة.
توفي الشيخ سعيد بن محمد بن بريك القرني من قرية الحصنة في بلاد بلقرن، خال الزميل علي القرني م، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وتتقدم "سبق"، لأسرة الزميل علي القرني بواجب العزاء وصادق المواساة، سائلة الله له المغفرة والرحمة.
توفي الشيخ سعيد بن محمد بن بريك القرني من قرية الحصنة في بلاد بلقرن، خال الزميل علي القرني م، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وتتقدم "سبق"، لأسرة الزميل علي القرني بواجب العزاء وصادق المواساة، سائلة الله له المغفرة والرحمة.