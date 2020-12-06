النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القرني" في ذمة الله

توفي الشيخ سعيد بن محمد بن بريك القرني من قرية الحصنة في بلاد بلقرن، خال الزميل علي القرني م، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وتتقدم "سبق"، لأسرة الزميل علي القرني بواجب العزاء وصادق المواساة، سائلة الله له المغفرة والرحمة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"القرني" في ذمة الله
سبق

توفي الشيخ سعيد بن محمد بن بريك القرني من قرية الحصنة في بلاد بلقرن، خال الزميل علي القرني م، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وتتقدم "سبق"، لأسرة الزميل علي القرني بواجب العزاء وصادق المواساة، سائلة الله له المغفرة والرحمة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
11:36 AM

"القرني" في ذمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
467

توفي الشيخ سعيد بن محمد بن بريك القرني من قرية الحصنة في بلاد بلقرن، خال الزميل علي القرني م، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وتتقدم "سبق"، لأسرة الزميل علي القرني بواجب العزاء وصادق المواساة، سائلة الله له المغفرة والرحمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,359
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,413
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,813

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة