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"الشؤون البلدية" تغلق 272 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

الوزارة دعت المجتمع إلى الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من جولاتها التفتيشية على المجمعات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، والالتزام بالبرتوكولات الصحية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار "كوفيد19"، وذلك عبر حملة تنفذها الأمانات والبلديات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمتابعة الجولات التفتيشية والرقابية التي استهدفت المطاعم والمحلات التجارية ونقاط البيع، للوقوف على آلية تطبيق الاشتراطات الصحية، من وضع للمعقمات وأجهزة الكشف الحراري، ووضع العلامات الأرضية لتنظيم وقوف العملاء، مع توفير الكمامات في كافة المنشآت التجارية، والتأكد من تطبيق إبراز تطبيق توكلنا عند مداخل المنشآت، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، إذ بلغ عدد الجولات 24274 جولة تفتيشية باشرت من خلالها تسجيل 1311 مخالفة لعدد من المخالفين، بجانب إغلاق 272 منشأة مخالفة كذلك للاشتراطات الصحية.

وشددت الوزارة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، والتي من أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، بجانب فحص المرتادين للمحلات التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

ودعت المجتمع إلى الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالاشتراطات الصحية من خلال الرقم 940 أو التواصل عبر الصفحات الرسمية الخاصة بها في مختلف المواقع الإلكترونية.

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"الشؤون البلدية" تغلق 272 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية
سبق

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من جولاتها التفتيشية على المجمعات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، والالتزام بالبرتوكولات الصحية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار "كوفيد19"، وذلك عبر حملة تنفذها الأمانات والبلديات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمتابعة الجولات التفتيشية والرقابية التي استهدفت المطاعم والمحلات التجارية ونقاط البيع، للوقوف على آلية تطبيق الاشتراطات الصحية، من وضع للمعقمات وأجهزة الكشف الحراري، ووضع العلامات الأرضية لتنظيم وقوف العملاء، مع توفير الكمامات في كافة المنشآت التجارية، والتأكد من تطبيق إبراز تطبيق توكلنا عند مداخل المنشآت، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، إذ بلغ عدد الجولات 24274 جولة تفتيشية باشرت من خلالها تسجيل 1311 مخالفة لعدد من المخالفين، بجانب إغلاق 272 منشأة مخالفة كذلك للاشتراطات الصحية.

وشددت الوزارة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، والتي من أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، بجانب فحص المرتادين للمحلات التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

ودعت المجتمع إلى الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالاشتراطات الصحية من خلال الرقم 940 أو التواصل عبر الصفحات الرسمية الخاصة بها في مختلف المواقع الإلكترونية.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
05:12 PM

"الشؤون البلدية" تغلق 272 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

الوزارة دعت المجتمع إلى الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من جولاتها التفتيشية على المجمعات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، والالتزام بالبرتوكولات الصحية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار "كوفيد19"، وذلك عبر حملة تنفذها الأمانات والبلديات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمتابعة الجولات التفتيشية والرقابية التي استهدفت المطاعم والمحلات التجارية ونقاط البيع، للوقوف على آلية تطبيق الاشتراطات الصحية، من وضع للمعقمات وأجهزة الكشف الحراري، ووضع العلامات الأرضية لتنظيم وقوف العملاء، مع توفير الكمامات في كافة المنشآت التجارية، والتأكد من تطبيق إبراز تطبيق توكلنا عند مداخل المنشآت، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، إذ بلغ عدد الجولات 24274 جولة تفتيشية باشرت من خلالها تسجيل 1311 مخالفة لعدد من المخالفين، بجانب إغلاق 272 منشأة مخالفة كذلك للاشتراطات الصحية.

وشددت الوزارة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، والتي من أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، بجانب فحص المرتادين للمحلات التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

ودعت المجتمع إلى الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالاشتراطات الصحية من خلال الرقم 940 أو التواصل عبر الصفحات الرسمية الخاصة بها في مختلف المواقع الإلكترونية.

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