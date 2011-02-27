"سياحة حائل" تنفذ 15 برنامجاً تأهيلياً خلال عام 2018

للمساهمة في تطوير قدرات العاملين في المجال

أعلن مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول أنه سيتم إقامة 15 برنامجاً تطويرياً وتأهيلياً خلال هذا العام 2018 .

واوضح أن تلك البرامج ستسهم في تأهيل وتطوير تطوير قدرات العاملين والراغبين في العمل بالقطاع السياحي بمنطقة حائل وتوعيتهم بالإضافة إلى تأهيل المرخصين في القطاعات السياحية .

واضاف: أبرز البرامج التي ستعقد في منطقة حائل موجهة للمواطنين تشمل "التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي" و" تطوير المهارات الإشرافية والقيادية للعاملين في القطاع السياحي" و"ابتكار المشروعات السياحية الصغيرة وتسويقها " و "العلاقات العامة والمراسم في القطاع السياحي"، كما تشمل المجالات "مفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية " و"تأهيل المرخصين للإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات " و" تطوير مهارات موظفي الاستقبال في الإيواء السياحي " بالإضافة إلى "مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية " و "الأمن والسلامة في القطاع السياحي " و" تطوير قدرات ومهارات منظمي الفعاليات السياحية " .

وأضاف المصيول أن الهيئة تمنح شهادات حضور معتمدة وأن هذه البرامج تقدم بشكل مجاني للجميع، ويمكن لمن يرغب التسجيل في هذه البرامج عبر الرابط التالي https://scth.gov.sa/ttp/Pages/default.aspx