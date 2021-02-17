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الإمارات: 3452 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 343935

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3452 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 358583 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1055 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 3570 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 343935 حالة.

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الإمارات: 3452 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3452 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 358583 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1055 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 3570 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 343935 حالة.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
01:48 PM

الإمارات: 3452 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

ارتفاع حصيلة حالات الشفاء إلى 343935

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3452 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 358583 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1055 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 3570 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 343935 حالة.

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