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اليوم.. أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران وشرورة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـواحدة ظهراً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران وشرورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـواحدة ظهراً.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
01:13 PM

اليوم.. أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران وشرورة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـواحدة ظهراً.

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