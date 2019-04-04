النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة": ١.٦ مليون ريال على مخالفي نظام الثروة الحيوانية

توزعت بين ٢٩ فردًا ومؤسسة وتصدرتها الرياض وتلتها مكة

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات مالية على 29 فردًا ومنشأة بيطرية، بلغت 1.6مليون ريال؛ وذلك لمخالفتهم أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، أن أبرز المخالفات المرصودة تَمَثّلت في تشغيل منشآت بيطرية دون الحصول على ترخيص، وإضافة منشآت إضافية في المشاريع الحيوانية المرخصة دون موافقة الوزارة، وانتحال عدد من الأفراد مهنة الطب البيطري، وإساءة التعامل مع الحيوان في المسالخ، بالإضافة إلى عدم إيضاح فترة التحريم للأدوية البيطرية للمربين، وعدم التخلص الصحي الآمن بيئيًّا من مخلفات مشاريع الإنتاج الحيواني، ونقل الحيوانات والطيور من منطقة إلى أخرى دون ترخيص، وبيع الحليب غير الصحي بشكل غير نظامي على جوانب الطرق.

وأشار "الدويرج" إلى أن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة؛ ففي منطقة الرياض بلغ عددها 16 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ6 مخالفات، ومنطقة جازان بـ4 مخالفات، وأخيرًا الباحة والشرقية بمخالفة لكل منهما.

وأكد "الدويرج" أن الوزارة لن تتوانَ في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته لها؛ داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني: 8002470000.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة": ١.٦ مليون ريال على مخالفي نظام الثروة الحيوانية
سبق

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات مالية على 29 فردًا ومنشأة بيطرية، بلغت 1.6مليون ريال؛ وذلك لمخالفتهم أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، أن أبرز المخالفات المرصودة تَمَثّلت في تشغيل منشآت بيطرية دون الحصول على ترخيص، وإضافة منشآت إضافية في المشاريع الحيوانية المرخصة دون موافقة الوزارة، وانتحال عدد من الأفراد مهنة الطب البيطري، وإساءة التعامل مع الحيوان في المسالخ، بالإضافة إلى عدم إيضاح فترة التحريم للأدوية البيطرية للمربين، وعدم التخلص الصحي الآمن بيئيًّا من مخلفات مشاريع الإنتاج الحيواني، ونقل الحيوانات والطيور من منطقة إلى أخرى دون ترخيص، وبيع الحليب غير الصحي بشكل غير نظامي على جوانب الطرق.

وأشار "الدويرج" إلى أن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة؛ ففي منطقة الرياض بلغ عددها 16 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ6 مخالفات، ومنطقة جازان بـ4 مخالفات، وأخيرًا الباحة والشرقية بمخالفة لكل منهما.

وأكد "الدويرج" أن الوزارة لن تتوانَ في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته لها؛ داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني: 8002470000.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
02:01 PM

"البيئة": ١.٦ مليون ريال على مخالفي نظام الثروة الحيوانية

توزعت بين ٢٩ فردًا ومؤسسة وتصدرتها الرياض وتلتها مكة

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
0
1,418

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات مالية على 29 فردًا ومنشأة بيطرية، بلغت 1.6مليون ريال؛ وذلك لمخالفتهم أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، أن أبرز المخالفات المرصودة تَمَثّلت في تشغيل منشآت بيطرية دون الحصول على ترخيص، وإضافة منشآت إضافية في المشاريع الحيوانية المرخصة دون موافقة الوزارة، وانتحال عدد من الأفراد مهنة الطب البيطري، وإساءة التعامل مع الحيوان في المسالخ، بالإضافة إلى عدم إيضاح فترة التحريم للأدوية البيطرية للمربين، وعدم التخلص الصحي الآمن بيئيًّا من مخلفات مشاريع الإنتاج الحيواني، ونقل الحيوانات والطيور من منطقة إلى أخرى دون ترخيص، وبيع الحليب غير الصحي بشكل غير نظامي على جوانب الطرق.

وأشار "الدويرج" إلى أن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة؛ ففي منطقة الرياض بلغ عددها 16 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ6 مخالفات، ومنطقة جازان بـ4 مخالفات، وأخيرًا الباحة والشرقية بمخالفة لكل منهما.

وأكد "الدويرج" أن الوزارة لن تتوانَ في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته لها؛ داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني: 8002470000.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,171
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,437
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,156
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,036

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة