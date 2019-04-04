"البيئة": ١.٦ مليون ريال على مخالفي نظام الثروة الحيوانية

توزعت بين ٢٩ فردًا ومؤسسة وتصدرتها الرياض وتلتها مكة

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات مالية على 29 فردًا ومنشأة بيطرية، بلغت 1.6مليون ريال؛ وذلك لمخالفتهم أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، أن أبرز المخالفات المرصودة تَمَثّلت في تشغيل منشآت بيطرية دون الحصول على ترخيص، وإضافة منشآت إضافية في المشاريع الحيوانية المرخصة دون موافقة الوزارة، وانتحال عدد من الأفراد مهنة الطب البيطري، وإساءة التعامل مع الحيوان في المسالخ، بالإضافة إلى عدم إيضاح فترة التحريم للأدوية البيطرية للمربين، وعدم التخلص الصحي الآمن بيئيًّا من مخلفات مشاريع الإنتاج الحيواني، ونقل الحيوانات والطيور من منطقة إلى أخرى دون ترخيص، وبيع الحليب غير الصحي بشكل غير نظامي على جوانب الطرق.

وأشار "الدويرج" إلى أن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة؛ ففي منطقة الرياض بلغ عددها 16 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ6 مخالفات، ومنطقة جازان بـ4 مخالفات، وأخيرًا الباحة والشرقية بمخالفة لكل منهما.

وأكد "الدويرج" أن الوزارة لن تتوانَ في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته لها؛ داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني: 8002470000.