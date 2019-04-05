"المطلق": المحرم والقوامة والحجاب تشريعات من خالق خبير بصالح المرأة

قال: الحياء والعفاف وعدم الاختلاط حماية لها ووقاية للفضيلة وتصون الأعراض

شدد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على أن الحجاب والحياء والعفاف وعدم الاختلاط والمحرم والقوامة، كلها تشريعات إلهية لحماية المرأة ووقاية للفضيلة وصيانة للأعراض، مشيراً إلى أن هذه التشريعات من الخالق العليم الخبير الذي يعرف ما يصلح المرأة ويصلح لها.

جاء ذلك في تغريدة كتبها "المطلق" من حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "الحجاب والحياء والعفاف وعدم الاختلاط والمحرم والقوامة كلها تشريعات إلهية من الخالق العليم الخبير الذي يعرف ما يصلح المرأة ويصلح لها، {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} وهي حماية للمرأة ووقاية للفضيلة وصيانة للأعراض، {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا}".