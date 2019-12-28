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"أولويتي أطفالي".. إيفانكا ترامب تلمح إلى استقالتها من العمل مستشارة لوالدها

أشارت إلى أنها تتواجد في البيت الأبيض لخدمة "المنسيين"

ألمحت إيفانكا ترامب خلال مقابلة لها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، ستذاع كاملة في نهاية الأسبوع الحالي، إلى أنها قد تستقيل من العمل لدى والدها في البيت الأبيض، إذا انتخب رئيسًا لولاية ثانية، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (السبت).

وردًا على سؤال عن مستقبلها المهني بعد شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قالت إيفانكا ترامب: "أنا مدفوعة في الحياة من قبل أطفالي ومستوى سعادتهم، لذا سيكون هذا دائمًا على رأس أولوياتي".

وأضافت ابنة الرئيس الأمريكي: "ستكون قراراتي مرنة دائمًا بما يكفي لضمان مراعاة احتياجات أطفالي، أولاً وقبل كل شيء، لذلك فهم سيدفعون بهذه الإجابة لي".

وأشارت إلى أن تواجدها في البيت الأبيض يتعلق بقدرتها على "خدمة الرجال والنساء المنسيين، الذين قابلتهم على مدار عامين أثناء حملتها في جميع أنحاء هذا البلد، وعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، إذ سافرت إلى كل ولاية تقريبًا في هذه الدولة، إنه يتعلق بتوفير مسارات للفرصة".

إيفانكا ترامب البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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"أولويتي أطفالي".. إيفانكا ترامب تلمح إلى استقالتها من العمل مستشارة لوالدها
سبق

ألمحت إيفانكا ترامب خلال مقابلة لها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، ستذاع كاملة في نهاية الأسبوع الحالي، إلى أنها قد تستقيل من العمل لدى والدها في البيت الأبيض، إذا انتخب رئيسًا لولاية ثانية، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (السبت).

وردًا على سؤال عن مستقبلها المهني بعد شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قالت إيفانكا ترامب: "أنا مدفوعة في الحياة من قبل أطفالي ومستوى سعادتهم، لذا سيكون هذا دائمًا على رأس أولوياتي".

وأضافت ابنة الرئيس الأمريكي: "ستكون قراراتي مرنة دائمًا بما يكفي لضمان مراعاة احتياجات أطفالي، أولاً وقبل كل شيء، لذلك فهم سيدفعون بهذه الإجابة لي".

وأشارت إلى أن تواجدها في البيت الأبيض يتعلق بقدرتها على "خدمة الرجال والنساء المنسيين، الذين قابلتهم على مدار عامين أثناء حملتها في جميع أنحاء هذا البلد، وعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، إذ سافرت إلى كل ولاية تقريبًا في هذه الدولة، إنه يتعلق بتوفير مسارات للفرصة".

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
07:03 PM

"أولويتي أطفالي".. إيفانكا ترامب تلمح إلى استقالتها من العمل مستشارة لوالدها

أشارت إلى أنها تتواجد في البيت الأبيض لخدمة "المنسيين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألمحت إيفانكا ترامب خلال مقابلة لها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، ستذاع كاملة في نهاية الأسبوع الحالي، إلى أنها قد تستقيل من العمل لدى والدها في البيت الأبيض، إذا انتخب رئيسًا لولاية ثانية، بحسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (السبت).

وردًا على سؤال عن مستقبلها المهني بعد شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قالت إيفانكا ترامب: "أنا مدفوعة في الحياة من قبل أطفالي ومستوى سعادتهم، لذا سيكون هذا دائمًا على رأس أولوياتي".

وأضافت ابنة الرئيس الأمريكي: "ستكون قراراتي مرنة دائمًا بما يكفي لضمان مراعاة احتياجات أطفالي، أولاً وقبل كل شيء، لذلك فهم سيدفعون بهذه الإجابة لي".

وأشارت إلى أن تواجدها في البيت الأبيض يتعلق بقدرتها على "خدمة الرجال والنساء المنسيين، الذين قابلتهم على مدار عامين أثناء حملتها في جميع أنحاء هذا البلد، وعلى مدار العامين ونصف العام الماضيين، إذ سافرت إلى كل ولاية تقريبًا في هذه الدولة، إنه يتعلق بتوفير مسارات للفرصة".

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