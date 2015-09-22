شريكا الحكم في السودان يتعهدان بالحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي

نقل المشاركين في الانقلاب إلى السجن الحربي والأمن العسكري

تعهد رئيسا المجلس السيادي والحكومة في السودان، اليوم (الثلاثاء)، بالحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد وحماية الفترة الانتقالية، عبر التعاون بين المكون المدني والعسكري للوصول إلى تحول ديمقراطي يلبي طموحات الشعب السوداني، في أعقاب إحباط محاولة الانقلاب العسكري التي شهدها السودان.

وبين مصدر عسكري، أن المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب نُقلوا إلى السجن الحربي والأمن العسكري.

وأضاف أن المحاولة قامت بها مجموعة عسكرية سعت إلى السيطرة على مبنى الإذاعة الرسمية في مدينة أم درمان المتاخمة للعاصمة الخرطوم لكنها فشلت.

واتهمت الحكومة السودانية، من وصفتهم بفلول نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بالتورط في محاولة الانقلاب.