المسند: "المطرية الرمضانية" مستمرة و6 مناطق موعودة بالسحب بينها "الرياض"

قال: تشكُّل السحب الرُكامية في الربيع يقترن مع وجود الغبار بسبب الرياح الهابطة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية بمناطق عدة.

وقال عبر تويتر، صباح اليوم: الحالة المطرية الرمضانية الربيعية مستمرة، ومتوقع اليوم أن تتشكَّل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاءٍ من مناطق: #الرياض #الشرقية #عسير وجنوب وشرق #مكة، وأجزاءٍ من غربي #نجران وشرقي #جازان، وربما تهطل منها أمطار متفرقة.. هذا والله أعلم.

ونبّه قائلاً: تشكُّل السحب الرُكامية في فصل الربيع يقترن (عادة) مع وجود #الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب.

وتابع المسند: متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية شرقية وشرقية نشطة على أجزاءٍ من #الشرقية والوسطى.. ما زالت الأجواء مغبرة على أجزاءٍ من وسط وشمال منطقتَي #الرياض و #القصيم.