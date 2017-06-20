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بسعة 1200 سرير.. الموافقة على إنشاء مدينة طبية  في "بنبان" الرياض

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة تطوير العاصمة برئاسة "فيصل بن بندر"

ترأس أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثالث للهيئة لعام 1440هـ.
واطلع الاجتماع على سيـر العمل في تطبيق قرار الهيئة الخاص بدراسة تحسين وتطوير مداخل مدينة # الرياض، وأكد على البدء في طرح المواقع ذات الأولوية وهي مداخل طرق: الدمام والقصيم وديراب، كفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووجّه باستمرار متابعة إزالة أي أنشطة عشوائية تظهر على مداخل المدينة.
وفي إطار دعم وتشجيع مشاريع الاستثمار في الخدمات الصحية بمدينة الرياض، وافقت الهيئة على طلبات عدد من المطورين لإنشاء مستشفيات ومدن طبية، بسعة إجمالية تبلغ 1900 سرير، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.1 مليار ريال، شملت: إقامة مدينة طبية على طريق الملك عبدالعزيز في ضاحية بنبان بسعة 1200 سرير وإقامة مستشفى نوعي متخصص في علاج العقم وأطفال الأنابيب بـ # حي_حطين بسعة 300 سرير.

وأقر الاجتماع مخرجات المخطط العام للموقع المخصص لمعالجة النفايات والتخلص منها في منطقة الدغم على بعد 75 كلم شرق #الرياض، واعتباره مرجعًا للتصميم التفصيلي لتنفيذ المرفق وتوجيه الاستثمار المستقبلي فيه.
وجّه الاجتماع بقيام أمانة منطقة # الرياض بوضع النموذج التشغيلي والاستثماري لبناء وتطوير البنية التحتية ومرافق المعالجة والمدافن في منطقة الدغم، بمشاركة القطاع الخاص وبالتنسيق مع "المركز الوطني للنفايات"، ومع "الشركة السعودية لإعادة التدوي"ر التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

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بسعة 1200 سرير.. الموافقة على إنشاء مدينة طبية  في "بنبان" الرياض
سبق

ترأس أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثالث للهيئة لعام 1440هـ.
واطلع الاجتماع على سيـر العمل في تطبيق قرار الهيئة الخاص بدراسة تحسين وتطوير مداخل مدينة # الرياض، وأكد على البدء في طرح المواقع ذات الأولوية وهي مداخل طرق: الدمام والقصيم وديراب، كفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووجّه باستمرار متابعة إزالة أي أنشطة عشوائية تظهر على مداخل المدينة.
وفي إطار دعم وتشجيع مشاريع الاستثمار في الخدمات الصحية بمدينة الرياض، وافقت الهيئة على طلبات عدد من المطورين لإنشاء مستشفيات ومدن طبية، بسعة إجمالية تبلغ 1900 سرير، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.1 مليار ريال، شملت: إقامة مدينة طبية على طريق الملك عبدالعزيز في ضاحية بنبان بسعة 1200 سرير وإقامة مستشفى نوعي متخصص في علاج العقم وأطفال الأنابيب بـ # حي_حطين بسعة 300 سرير.

وأقر الاجتماع مخرجات المخطط العام للموقع المخصص لمعالجة النفايات والتخلص منها في منطقة الدغم على بعد 75 كلم شرق #الرياض، واعتباره مرجعًا للتصميم التفصيلي لتنفيذ المرفق وتوجيه الاستثمار المستقبلي فيه.
وجّه الاجتماع بقيام أمانة منطقة # الرياض بوضع النموذج التشغيلي والاستثماري لبناء وتطوير البنية التحتية ومرافق المعالجة والمدافن في منطقة الدغم، بمشاركة القطاع الخاص وبالتنسيق مع "المركز الوطني للنفايات"، ومع "الشركة السعودية لإعادة التدوي"ر التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
03:06 PM

بسعة 1200 سرير.. الموافقة على إنشاء مدينة طبية  في "بنبان" الرياض

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة تطوير العاصمة برئاسة "فيصل بن بندر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثالث للهيئة لعام 1440هـ.
واطلع الاجتماع على سيـر العمل في تطبيق قرار الهيئة الخاص بدراسة تحسين وتطوير مداخل مدينة # الرياض، وأكد على البدء في طرح المواقع ذات الأولوية وهي مداخل طرق: الدمام والقصيم وديراب، كفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووجّه باستمرار متابعة إزالة أي أنشطة عشوائية تظهر على مداخل المدينة.
وفي إطار دعم وتشجيع مشاريع الاستثمار في الخدمات الصحية بمدينة الرياض، وافقت الهيئة على طلبات عدد من المطورين لإنشاء مستشفيات ومدن طبية، بسعة إجمالية تبلغ 1900 سرير، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.1 مليار ريال، شملت: إقامة مدينة طبية على طريق الملك عبدالعزيز في ضاحية بنبان بسعة 1200 سرير وإقامة مستشفى نوعي متخصص في علاج العقم وأطفال الأنابيب بـ # حي_حطين بسعة 300 سرير.

وأقر الاجتماع مخرجات المخطط العام للموقع المخصص لمعالجة النفايات والتخلص منها في منطقة الدغم على بعد 75 كلم شرق #الرياض، واعتباره مرجعًا للتصميم التفصيلي لتنفيذ المرفق وتوجيه الاستثمار المستقبلي فيه.
وجّه الاجتماع بقيام أمانة منطقة # الرياض بوضع النموذج التشغيلي والاستثماري لبناء وتطوير البنية التحتية ومرافق المعالجة والمدافن في منطقة الدغم، بمشاركة القطاع الخاص وبالتنسيق مع "المركز الوطني للنفايات"، ومع "الشركة السعودية لإعادة التدوي"ر التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

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