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"الصحة": تسجيل 141 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 248 خلال الـ24 ساعة الماضية

كندا توافق على أول لقاح ضد كورونا وبدء التطعيم الأسبوع المقبل

الثالثة بعد بريطانيا والبحرين التي تعطي الضوء الأخضر للقاح "فايزر"

وافقت كندا على أول لقاح واقٍ من كوفيد-19، موضحةً أن الجرعات الأولى ستُطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، حيث يكون اللقاح متاحاً لكل مواطن بحلول نهاية سبتمبر.

وتعتبر كندا هي الدولة الثالثة بعد بريطانيا والبحرين التي تعطي الضوء الأخضر للقاح شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في البرلمان أمس الأربعاء: هذا يوم طيب للكنديين، وسنشهد بدء وصول 30 ألف جرعة الأسبوع المقبل، وفي الأفق عدد أكبر بكثير... لكننا سنواجه شتاءً صعباً.

ووفق "رويترز"، تعتبر كندا في خضم موجة ثانية من الوباء، وفرضت مناطق بها قيودا صحية جديدة مما سيؤثر على الانتعاش الواضح الذي شهدته البلاد بعد انتهاء الموجة الأولى.

وقالت الحكومة إن التطعيمات العامة لجميع المواطنين ستبدأ في أبريل بعد تطعيم ذوي الأولوية.

وجاء في الخطة التي أعلنتها الحكومة أمس الأربعاء، أن البلاد الآن في وضع جيد يمكنها من تطعيم سكانها بالكامل في 2021.

وأشار بيان منفصل أصدرته وزارة الصحة، إلى أن حملة التطعيم قد تُستكمل بنهاية سبتمبر.

وسجلت كندا بنهاية يوم الثلاثاء 429.35 إصابة بكوفيد-19 إجمالاً بزيادة 5981 حالة عن اليوم السابق، كما سجلت 12.867 وفاة.

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كندا توافق على أول لقاح ضد كورونا وبدء التطعيم الأسبوع المقبل
سبق

وافقت كندا على أول لقاح واقٍ من كوفيد-19، موضحةً أن الجرعات الأولى ستُطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، حيث يكون اللقاح متاحاً لكل مواطن بحلول نهاية سبتمبر.

وتعتبر كندا هي الدولة الثالثة بعد بريطانيا والبحرين التي تعطي الضوء الأخضر للقاح شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في البرلمان أمس الأربعاء: هذا يوم طيب للكنديين، وسنشهد بدء وصول 30 ألف جرعة الأسبوع المقبل، وفي الأفق عدد أكبر بكثير... لكننا سنواجه شتاءً صعباً.

ووفق "رويترز"، تعتبر كندا في خضم موجة ثانية من الوباء، وفرضت مناطق بها قيودا صحية جديدة مما سيؤثر على الانتعاش الواضح الذي شهدته البلاد بعد انتهاء الموجة الأولى.

وقالت الحكومة إن التطعيمات العامة لجميع المواطنين ستبدأ في أبريل بعد تطعيم ذوي الأولوية.

وجاء في الخطة التي أعلنتها الحكومة أمس الأربعاء، أن البلاد الآن في وضع جيد يمكنها من تطعيم سكانها بالكامل في 2021.

وأشار بيان منفصل أصدرته وزارة الصحة، إلى أن حملة التطعيم قد تُستكمل بنهاية سبتمبر.

وسجلت كندا بنهاية يوم الثلاثاء 429.35 إصابة بكوفيد-19 إجمالاً بزيادة 5981 حالة عن اليوم السابق، كما سجلت 12.867 وفاة.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
12:35 PM

كندا توافق على أول لقاح ضد كورونا وبدء التطعيم الأسبوع المقبل

الثالثة بعد بريطانيا والبحرين التي تعطي الضوء الأخضر للقاح "فايزر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت كندا على أول لقاح واقٍ من كوفيد-19، موضحةً أن الجرعات الأولى ستُطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، حيث يكون اللقاح متاحاً لكل مواطن بحلول نهاية سبتمبر.

وتعتبر كندا هي الدولة الثالثة بعد بريطانيا والبحرين التي تعطي الضوء الأخضر للقاح شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في البرلمان أمس الأربعاء: هذا يوم طيب للكنديين، وسنشهد بدء وصول 30 ألف جرعة الأسبوع المقبل، وفي الأفق عدد أكبر بكثير... لكننا سنواجه شتاءً صعباً.

ووفق "رويترز"، تعتبر كندا في خضم موجة ثانية من الوباء، وفرضت مناطق بها قيودا صحية جديدة مما سيؤثر على الانتعاش الواضح الذي شهدته البلاد بعد انتهاء الموجة الأولى.

وقالت الحكومة إن التطعيمات العامة لجميع المواطنين ستبدأ في أبريل بعد تطعيم ذوي الأولوية.

وجاء في الخطة التي أعلنتها الحكومة أمس الأربعاء، أن البلاد الآن في وضع جيد يمكنها من تطعيم سكانها بالكامل في 2021.

وأشار بيان منفصل أصدرته وزارة الصحة، إلى أن حملة التطعيم قد تُستكمل بنهاية سبتمبر.

وسجلت كندا بنهاية يوم الثلاثاء 429.35 إصابة بكوفيد-19 إجمالاً بزيادة 5981 حالة عن اليوم السابق، كما سجلت 12.867 وفاة.

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