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"الزكاة" تضبْط 1135 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية

كثّفت جولاتها الرقابية بأكثر من 7900 زيارة تفتيشية

نفذت الفرق الرقابية والميدانية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع الماضي 7976 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، تم خلالها ضبْط 1136 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعاتٍ عدة، من أبرزها "البيع بالتجزئة، والأسواق التجارية، وقطاع الاتصالات"، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم عرض الشهادة الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.

وأوضحت "الزكاة والدخل" أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 242 بلاغاً في نفس الفترة.

وأضافت أن زياراتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة الفرق الرقابية والتفتيشية، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت الهيئة دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وأي مخالفات ضريبية أخرى، وذلك من خلال استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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"الزكاة" تضبْط 1135 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية
سبق

نفذت الفرق الرقابية والميدانية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع الماضي 7976 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، تم خلالها ضبْط 1136 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعاتٍ عدة، من أبرزها "البيع بالتجزئة، والأسواق التجارية، وقطاع الاتصالات"، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم عرض الشهادة الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.

وأوضحت "الزكاة والدخل" أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 242 بلاغاً في نفس الفترة.

وأضافت أن زياراتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة الفرق الرقابية والتفتيشية، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت الهيئة دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وأي مخالفات ضريبية أخرى، وذلك من خلال استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
04:40 PM

"الزكاة" تضبْط 1135 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية

كثّفت جولاتها الرقابية بأكثر من 7900 زيارة تفتيشية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت الفرق الرقابية والميدانية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل الأسبوع الماضي 7976 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، تم خلالها ضبْط 1136 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعاتٍ عدة، من أبرزها "البيع بالتجزئة، والأسواق التجارية، وقطاع الاتصالات"، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم عرض الشهادة الضريبية، وعدم تحصيل الضريبة، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.

وأوضحت "الزكاة والدخل" أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 242 بلاغاً في نفس الفترة.

وأضافت أن زياراتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة الفرق الرقابية والتفتيشية، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت الهيئة دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وأي مخالفات ضريبية أخرى، وذلك من خلال استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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