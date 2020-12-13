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"الصحة": تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 202 خلال الـ24 ساعة الماضية

مليون معتمر يؤدون المناسك بعد جائحة كورونا

84 ألفًا في المرحلة الأولى و210 آلاف بالثانية و320 ألفًا بالثالثة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي المعتمرين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة حتى اليوم، بلغ مليونًا و94 ألف معتمر.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين خلال المرحلة الأولى بلغ 84 ألفًا، وفي المرحلة الثانية 210 آلاف معتمر، و560 ألف مصلٍ، والمرحلة الثالثة 320 ألف معتمر، و960 ألف مصلٍ.

وأضافت الإحصائية أن إجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 17 صفر حتى 27 ربيع الآخر بلغ 1.094.000 معتمر و2.960.000 مصلٍ.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مليون معتمر يؤدون المناسك بعد جائحة كورونا
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي المعتمرين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة حتى اليوم، بلغ مليونًا و94 ألف معتمر.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين خلال المرحلة الأولى بلغ 84 ألفًا، وفي المرحلة الثانية 210 آلاف معتمر، و560 ألف مصلٍ، والمرحلة الثالثة 320 ألف معتمر، و960 ألف مصلٍ.

وأضافت الإحصائية أن إجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 17 صفر حتى 27 ربيع الآخر بلغ 1.094.000 معتمر و2.960.000 مصلٍ.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
04:36 PM

مليون معتمر يؤدون المناسك بعد جائحة كورونا

84 ألفًا في المرحلة الأولى و210 آلاف بالثانية و320 ألفًا بالثالثة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن إجمالي المعتمرين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة حتى اليوم، بلغ مليونًا و94 ألف معتمر.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين خلال المرحلة الأولى بلغ 84 ألفًا، وفي المرحلة الثانية 210 آلاف معتمر، و560 ألف مصلٍ، والمرحلة الثالثة 320 ألف معتمر، و960 ألف مصلٍ.

وأضافت الإحصائية أن إجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 17 صفر حتى 27 ربيع الآخر بلغ 1.094.000 معتمر و2.960.000 مصلٍ.

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