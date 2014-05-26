"بيان أمريكي أوروبي" يدين إجراء "الأسد" انتخابات خارج إطار قرار مجلس الأمن 2254
شدد على أنه يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة
أدانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، معربين عن دعم بلدانهم لأصوات جميع السوريين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية الذين أدانوا العملية الانتخابية، ووصفوها بأنها غير شرعية. جاء ذلك في بيان صحفي مشترك لوزراء خارجية تلك الدول بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا. وأوضح البيان، أن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستُجرى غدًا 26 مايو لن تكون حرة ولا نزيهة. وشدد على أنه كما هو موضح في قرار مجلس الأمن، يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. وأكد ضرورة السماح لجميع السوريين بالمشاركة، من النازحين السوريين واللاجئين وأفراد الشتات، في بيئة آمنة ومحايدة. وحث البيان، المجتمع الدولي على الرفض القاطع لهذه المحاولة من قِبل نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، والمشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
"بيان أمريكي أوروبي" يدين إجراء "الأسد" انتخابات خارج إطار قرار مجلس الأمن 2254
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-25
أدانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، معربين عن دعم بلدانهم لأصوات جميع السوريين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية الذين أدانوا العملية الانتخابية، ووصفوها بأنها غير شرعية. جاء ذلك في بيان صحفي مشترك لوزراء خارجية تلك الدول بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا. وأوضح البيان، أن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستُجرى غدًا 26 مايو لن تكون حرة ولا نزيهة. وشدد على أنه كما هو موضح في قرار مجلس الأمن، يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. وأكد ضرورة السماح لجميع السوريين بالمشاركة، من النازحين السوريين واللاجئين وأفراد الشتات، في بيئة آمنة ومحايدة. وحث البيان، المجتمع الدولي على الرفض القاطع لهذه المحاولة من قِبل نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، والمشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
11:37 PM
"بيان أمريكي أوروبي" يدين إجراء "الأسد" انتخابات خارج إطار قرار مجلس الأمن 2254
شدد على أنه يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة
أدانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، معربين عن دعم بلدانهم لأصوات جميع السوريين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية الذين أدانوا العملية الانتخابية، ووصفوها بأنها غير شرعية. جاء ذلك في بيان صحفي مشترك لوزراء خارجية تلك الدول بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا. وأوضح البيان، أن الانتخابات الرئاسية السورية التي ستُجرى غدًا 26 مايو لن تكون حرة ولا نزيهة. وشدد على أنه كما هو موضح في قرار مجلس الأمن، يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. وأكد ضرورة السماح لجميع السوريين بالمشاركة، من النازحين السوريين واللاجئين وأفراد الشتات، في بيئة آمنة ومحايدة. وحث البيان، المجتمع الدولي على الرفض القاطع لهذه المحاولة من قِبل نظام الأسد لاستعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، والمشاركة بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.