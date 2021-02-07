النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

حادثة بالهند والفاعل يعمل في شركة الكهرباء.. قبضوا عليه وهو قيد المحاكمة الآن

لم تكن الشرطة الهندية تعلم أنها ستدفع الثمن غاليًا عندما أوقفت أحد سائقي الدراجات وأصدرت بحقه مخالفة مرورية؛ خاصة وأن الدراجة التي صدرت بحقها المخالفة تعود لشخص يعمل في شركة الكهرباء.

وفي التفاصيل قالت صحيفة "إنديان توداي": إن شرطة المرور في مدينة حيدر أباد أوقفت شابًّا يافعًا يدعى شالان، وأصدرت بحقه مخالفة مرورية، لقيادته دراجة نارية بدون رخصة. وما إن علم صاحب الدراجة "راميش"، بالنبأ حتى هرع مسرعًا ليتجادل مع الشرطة، ولكن الشرطي أصر على إصدار المخالفة وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وبعد فترة من الزمن انقطعت الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور في المدينة، وخلال التحقيقات، اكتشفوا أن "راميش" هو نفسه مَن قام بقطعها بدافع الانتقام؛ حيث إنه يعمل في شركة الكهرباء، فقبضوا عليه وهو قيد المحاكمة الآن.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور
سبق

لم تكن الشرطة الهندية تعلم أنها ستدفع الثمن غاليًا عندما أوقفت أحد سائقي الدراجات وأصدرت بحقه مخالفة مرورية؛ خاصة وأن الدراجة التي صدرت بحقها المخالفة تعود لشخص يعمل في شركة الكهرباء.

وفي التفاصيل قالت صحيفة "إنديان توداي": إن شرطة المرور في مدينة حيدر أباد أوقفت شابًّا يافعًا يدعى شالان، وأصدرت بحقه مخالفة مرورية، لقيادته دراجة نارية بدون رخصة. وما إن علم صاحب الدراجة "راميش"، بالنبأ حتى هرع مسرعًا ليتجادل مع الشرطة، ولكن الشرطي أصر على إصدار المخالفة وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وبعد فترة من الزمن انقطعت الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور في المدينة، وخلال التحقيقات، اكتشفوا أن "راميش" هو نفسه مَن قام بقطعها بدافع الانتقام؛ حيث إنه يعمل في شركة الكهرباء، فقبضوا عليه وهو قيد المحاكمة الآن.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
09:55 AM

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

حادثة بالهند والفاعل يعمل في شركة الكهرباء.. قبضوا عليه وهو قيد المحاكمة الآن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
5,465

لم تكن الشرطة الهندية تعلم أنها ستدفع الثمن غاليًا عندما أوقفت أحد سائقي الدراجات وأصدرت بحقه مخالفة مرورية؛ خاصة وأن الدراجة التي صدرت بحقها المخالفة تعود لشخص يعمل في شركة الكهرباء.

وفي التفاصيل قالت صحيفة "إنديان توداي": إن شرطة المرور في مدينة حيدر أباد أوقفت شابًّا يافعًا يدعى شالان، وأصدرت بحقه مخالفة مرورية، لقيادته دراجة نارية بدون رخصة. وما إن علم صاحب الدراجة "راميش"، بالنبأ حتى هرع مسرعًا ليتجادل مع الشرطة، ولكن الشرطي أصر على إصدار المخالفة وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وبعد فترة من الزمن انقطعت الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور في المدينة، وخلال التحقيقات، اكتشفوا أن "راميش" هو نفسه مَن قام بقطعها بدافع الانتقام؛ حيث إنه يعمل في شركة الكهرباء، فقبضوا عليه وهو قيد المحاكمة الآن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,895
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,365
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,471
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,274

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة