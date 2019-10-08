النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في إنجاز طبي جديد.. "مركز الأمير سلطان للقلب" يجري زراعة صمام لطفلة

عن طريق القسطرة دون الحاجة إلى تدخل جـراحي

حقق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة إنجازًا طبيًا يتمثل في إجراء عملية زراعة صمام ميترالي لطفلة تبلغ من العمر 11 سنة عن طريق القسطرة دون الحاجة إلى تدخل جـراحي .

وكانت الطفلة تعاني ضيقًا شديدًا في الصمام الذي تم تغييره عن طريق عملية جراحية سابقة مما أدى إلى ارتفاع شديد في الضغط الرئوي وضيق في التنفس وعدم القدرة على المشي .

وتمت العملية بنجاح - ولله الحمد - ولم تصب المريضة بمضاعفات ولم تتطلب حالتها إجراء نقل دم، وقد تم فصلها فورًا عن جهاز التنفس الاصطناعي، وغادرت المريضة المركز بعد ( 48 ساعة) من إجراء العملية، واستمرت في المراجعة الدورية في العيادات .

يُشار إلى أن عملية زراعة الصمام الميترالي عن طريق القسطرة عملية عالية الخطورة حيث يتعذر خضوع كثير من المرضى لهذه العملية بسبب ما ينتج من مضاعفات مرضية، وتتم عند المرضى كبار السن ولكن لصعوبة حالة الطفلة تم إجراؤها لها، وتم نشر الحالة في المجلة الأمريكية للقسطرة التداخلية العلاجية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعد إجراء استبدال الصمام الميترالي لدى الأطفال مشكلة متزايدة حيث يخضع المزيد من الحالات المرضية المعقدة لعمليات جراحية في سن مبكرة مما يجعل الصمام الميترالي أكثر ضعفًا وتعرضًا للاستبدال مبكرًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في إنجاز طبي جديد.. "مركز الأمير سلطان للقلب" يجري زراعة صمام لطفلة
سبق

حقق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة إنجازًا طبيًا يتمثل في إجراء عملية زراعة صمام ميترالي لطفلة تبلغ من العمر 11 سنة عن طريق القسطرة دون الحاجة إلى تدخل جـراحي .

وكانت الطفلة تعاني ضيقًا شديدًا في الصمام الذي تم تغييره عن طريق عملية جراحية سابقة مما أدى إلى ارتفاع شديد في الضغط الرئوي وضيق في التنفس وعدم القدرة على المشي .

وتمت العملية بنجاح - ولله الحمد - ولم تصب المريضة بمضاعفات ولم تتطلب حالتها إجراء نقل دم، وقد تم فصلها فورًا عن جهاز التنفس الاصطناعي، وغادرت المريضة المركز بعد ( 48 ساعة) من إجراء العملية، واستمرت في المراجعة الدورية في العيادات .

يُشار إلى أن عملية زراعة الصمام الميترالي عن طريق القسطرة عملية عالية الخطورة حيث يتعذر خضوع كثير من المرضى لهذه العملية بسبب ما ينتج من مضاعفات مرضية، وتتم عند المرضى كبار السن ولكن لصعوبة حالة الطفلة تم إجراؤها لها، وتم نشر الحالة في المجلة الأمريكية للقسطرة التداخلية العلاجية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعد إجراء استبدال الصمام الميترالي لدى الأطفال مشكلة متزايدة حيث يخضع المزيد من الحالات المرضية المعقدة لعمليات جراحية في سن مبكرة مما يجعل الصمام الميترالي أكثر ضعفًا وتعرضًا للاستبدال مبكرًا.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
10:01 PM

في إنجاز طبي جديد.. "مركز الأمير سلطان للقلب" يجري زراعة صمام لطفلة

عن طريق القسطرة دون الحاجة إلى تدخل جـراحي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,356

حقق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة إنجازًا طبيًا يتمثل في إجراء عملية زراعة صمام ميترالي لطفلة تبلغ من العمر 11 سنة عن طريق القسطرة دون الحاجة إلى تدخل جـراحي .

وكانت الطفلة تعاني ضيقًا شديدًا في الصمام الذي تم تغييره عن طريق عملية جراحية سابقة مما أدى إلى ارتفاع شديد في الضغط الرئوي وضيق في التنفس وعدم القدرة على المشي .

وتمت العملية بنجاح - ولله الحمد - ولم تصب المريضة بمضاعفات ولم تتطلب حالتها إجراء نقل دم، وقد تم فصلها فورًا عن جهاز التنفس الاصطناعي، وغادرت المريضة المركز بعد ( 48 ساعة) من إجراء العملية، واستمرت في المراجعة الدورية في العيادات .

يُشار إلى أن عملية زراعة الصمام الميترالي عن طريق القسطرة عملية عالية الخطورة حيث يتعذر خضوع كثير من المرضى لهذه العملية بسبب ما ينتج من مضاعفات مرضية، وتتم عند المرضى كبار السن ولكن لصعوبة حالة الطفلة تم إجراؤها لها، وتم نشر الحالة في المجلة الأمريكية للقسطرة التداخلية العلاجية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعد إجراء استبدال الصمام الميترالي لدى الأطفال مشكلة متزايدة حيث يخضع المزيد من الحالات المرضية المعقدة لعمليات جراحية في سن مبكرة مما يجعل الصمام الميترالي أكثر ضعفًا وتعرضًا للاستبدال مبكرًا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,775
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,603
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,673
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,357

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة