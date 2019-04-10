ضبط مقيم بحوزته مبلغ مجهول المصدر داخل ملابسه بجدة

مركز الضبط الأمني اشتبه فيه.. وتم تسليمه للجهات المختصة

أحال مركز الضبط الميداني على مدخل محافظة جدة - طريق الساحل مقيمًا من الجنسية الأفغانية إلى الجهات المختصة؛ وذلك بعد أن وجد بحوزته مبلغًا ماليًّا مجهول المصدر.

وتفصيلاً، أثناء قيام مركز الضبط الميداني بعمله المعتاد على مدخل خط الساحل الجديد بالخمرة تم الاشتباه في شخص من الجنسية الأفغانية، وعند استيقافه والتأكد من وضعه وُجد بحوزته مبلغ مالي، يقدر بـ 25 ألف ريال، موزَّعًا داخل ملابسه.

وبتوجيه عدد من الأسئلة حول المبلغ ومصدره لم يدلِ المقيم بمصدر المبلغ أيضًا؛ فجرى التحفظ عليه، وتسليمه مع المبلغ للجهات المختصة للتأكد من وضعه، وإكمال اللازم.