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"الشؤون الإسلامية" تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان المقبل

التقديم عبر رابط وفق شروط المشاركة

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ، ضمن برامجها المتنوعة التي تتوافق مع رسالتها في خدمة العمل الإسلامي لاسيما ما يتصل بالمسلمين في شهر رمضان المبارك ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني https://sys.moia.gov.sa/imama، كما أوضحت أن آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الـ 16/5/1442هـ.

وأبانت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين هي: أن يكون المرشح من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها ويحمل مؤهلاً علمياً شرعياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارساً للعمل الدعوي، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويداً، وأن يكون لائقاً صحياً، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن البرنامج في العامين الماضيين بعد صدور قرار انتدابه بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وإذا كان إماماً راتباً لأحد المساجد أو خطيباً لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.

و أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توفرها في الموفد ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن إكمال مدة البرنامج في العاميين الماضيين أو لم يكملها بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وتعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.

يذكر أن برنامج الإمامة برمضان من البرامج النوعية التي تلامس حاجة الأقليات المسلمة في قارات العالم، تنفذه الوزارة سنوياً بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج وبإشراف ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويحظى باهتمام كبير من المسلمين بالعالم تماشياً مع مكانة المملكة ودعاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان المقبل
سبق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ، ضمن برامجها المتنوعة التي تتوافق مع رسالتها في خدمة العمل الإسلامي لاسيما ما يتصل بالمسلمين في شهر رمضان المبارك ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني https://sys.moia.gov.sa/imama، كما أوضحت أن آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الـ 16/5/1442هـ.

وأبانت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين هي: أن يكون المرشح من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها ويحمل مؤهلاً علمياً شرعياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارساً للعمل الدعوي، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويداً، وأن يكون لائقاً صحياً، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن البرنامج في العامين الماضيين بعد صدور قرار انتدابه بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وإذا كان إماماً راتباً لأحد المساجد أو خطيباً لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.

و أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توفرها في الموفد ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن إكمال مدة البرنامج في العاميين الماضيين أو لم يكملها بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وتعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.

يذكر أن برنامج الإمامة برمضان من البرامج النوعية التي تلامس حاجة الأقليات المسلمة في قارات العالم، تنفذه الوزارة سنوياً بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج وبإشراف ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويحظى باهتمام كبير من المسلمين بالعالم تماشياً مع مكانة المملكة ودعاتها.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
03:18 PM

"الشؤون الإسلامية" تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان المقبل

التقديم عبر رابط وفق شروط المشاركة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
126

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ، ضمن برامجها المتنوعة التي تتوافق مع رسالتها في خدمة العمل الإسلامي لاسيما ما يتصل بالمسلمين في شهر رمضان المبارك ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني https://sys.moia.gov.sa/imama، كما أوضحت أن آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الـ 16/5/1442هـ.

وأبانت الوزارة أن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين هي: أن يكون المرشح من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها ويحمل مؤهلاً علمياً شرعياً لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارساً للعمل الدعوي، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويداً، وأن يكون لائقاً صحياً، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن البرنامج في العامين الماضيين بعد صدور قرار انتدابه بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وإذا كان إماماً راتباً لأحد المساجد أو خطيباً لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.

و أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توفرها في الموفد ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن إكمال مدة البرنامج في العاميين الماضيين أو لم يكملها بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وتعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.

يذكر أن برنامج الإمامة برمضان من البرامج النوعية التي تلامس حاجة الأقليات المسلمة في قارات العالم، تنفذه الوزارة سنوياً بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج وبإشراف ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويحظى باهتمام كبير من المسلمين بالعالم تماشياً مع مكانة المملكة ودعاتها.

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