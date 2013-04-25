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الأسبوع في 10 صور: قرية إماراتية دفنتها رمال الصحراء.. ومنازل في ويلز على حافة الهاوية

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في الإمارات دُفنت قرية كاملة تحت رمال الصحراء، فيما تواجه منازل في ويلز خطر الانزلاق من على حافة جرف عملاق.. والمزيد تجدونه في الصور:


1- ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحضر جنازة زوجها الأمير فيليب في ويندسور بإنجلترا.. جلست الملكة بمفردها التزامًا بقيود السلامة الحالية لـCovid-19



2- مشجعون إنجليز غاضبون بعد إعلان دوري السوبر الأوروبي.. قبل أن توأد الفكرة في مهدها



3- مشهد جوي لحقول الملح في تايوان



4- حريق هائل في جبل تيبل في كيب تاون بجنوب إفريقيا



5- منازل في ويلز على حافة السقوط بعد انهيار جرف ضخم



6- نباتات الخردل تعود للنمو في المنطقة التي شهدت حرائق هائلة قبل شهور في كاليفورنيا



7- قمة جبل فوجي من مدينة فوجيوشيدا باليابان



8- صورة جوية لقرية المدام المهجورة في إمارة الشارقة.. وتظهر منازلها نصف مدفونة في رمال الصحراء



9- الثلوج تغطي مرتفعات مركز الشفا بمحافظة الطائف في مشهد بديع



10- رجلان يجلسان وحدهما يلعبان الشطرنج أمام البحر في أليموس باليونان





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الأسبوع في 10 صور: قرية إماراتية دفنتها رمال الصحراء.. ومنازل في ويلز على حافة الهاوية
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في الإمارات دُفنت قرية كاملة تحت رمال الصحراء، فيما تواجه منازل في ويلز خطر الانزلاق من على حافة جرف عملاق.. والمزيد تجدونه في الصور:


1- ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحضر جنازة زوجها الأمير فيليب في ويندسور بإنجلترا.. جلست الملكة بمفردها التزامًا بقيود السلامة الحالية لـCovid-19



2- مشجعون إنجليز غاضبون بعد إعلان دوري السوبر الأوروبي.. قبل أن توأد الفكرة في مهدها



3- مشهد جوي لحقول الملح في تايوان



4- حريق هائل في جبل تيبل في كيب تاون بجنوب إفريقيا



5- منازل في ويلز على حافة السقوط بعد انهيار جرف ضخم



6- نباتات الخردل تعود للنمو في المنطقة التي شهدت حرائق هائلة قبل شهور في كاليفورنيا



7- قمة جبل فوجي من مدينة فوجيوشيدا باليابان



8- صورة جوية لقرية المدام المهجورة في إمارة الشارقة.. وتظهر منازلها نصف مدفونة في رمال الصحراء



9- الثلوج تغطي مرتفعات مركز الشفا بمحافظة الطائف في مشهد بديع



10- رجلان يجلسان وحدهما يلعبان الشطرنج أمام البحر في أليموس باليونان





25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
02:13 AM

الأسبوع في 10 صور: قرية إماراتية دفنتها رمال الصحراء.. ومنازل في ويلز على حافة الهاوية

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
9,533

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في الإمارات دُفنت قرية كاملة تحت رمال الصحراء، فيما تواجه منازل في ويلز خطر الانزلاق من على حافة جرف عملاق.. والمزيد تجدونه في الصور:


1- ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحضر جنازة زوجها الأمير فيليب في ويندسور بإنجلترا.. جلست الملكة بمفردها التزامًا بقيود السلامة الحالية لـCovid-19



2- مشجعون إنجليز غاضبون بعد إعلان دوري السوبر الأوروبي.. قبل أن توأد الفكرة في مهدها



3- مشهد جوي لحقول الملح في تايوان



4- حريق هائل في جبل تيبل في كيب تاون بجنوب إفريقيا



5- منازل في ويلز على حافة السقوط بعد انهيار جرف ضخم



6- نباتات الخردل تعود للنمو في المنطقة التي شهدت حرائق هائلة قبل شهور في كاليفورنيا



7- قمة جبل فوجي من مدينة فوجيوشيدا باليابان



8- صورة جوية لقرية المدام المهجورة في إمارة الشارقة.. وتظهر منازلها نصف مدفونة في رمال الصحراء



9- الثلوج تغطي مرتفعات مركز الشفا بمحافظة الطائف في مشهد بديع



10- رجلان يجلسان وحدهما يلعبان الشطرنج أمام البحر في أليموس باليونان





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