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استطلاع: المجتمع السعودي يتفاعل مع الجائحة مقللًا حضور المناسبات الاجتماعية 72%

في دراسة أجراها المركز السعودي لاستطلاعات الرأي في شهر رمضان مقارنة بما سبقه

قلّل المجتمع السعودي في شهر رمضان، من حضور المناسبات الاجتماعية بنسبة 72%.. كشفت ذلك نتائج استطلاع أجراه المركز السعودي لاستطلاعات الرأي حول سلوك المجتمع في شهر رمضان مقارنة بالشهر الماضي لهذا العام 1442هـ- 2021م، بالإضافة إلى ذلك قلل المجتمع من زيارات الأقارب بنسبة 46%، ومن زيارات الأصدقاء بنسبة 54%، وفي المقابل زاد قضاؤه وقتًا أطول مع الأسرة بنسبة 49%.

كما كشفت النتائج أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان لم تتغير عن الشهر الماضي لدى 42%؛ في حين ارتفعت -في شهر رمضان- مشاهدة المجتمع التلفاز بنسبة 38.7%، واستخدام الجوال بنسبة 38.8%، وزادت ساعات التسلية لدى 52.1%.

أما التسويق، فلم تتأثر المشتريات عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن مستواها السابق لدى 48.4%، ويبدو أن الأمر راجع إلى ارتفاع الأسعار؛ حيث أشار 42% إلى ارتفاعها في شهر رمضان، وقد أفاد 68% بعدم تأثير الإعلان التجاري المكثف في شهر رمضان على قراراتهم الشرائية. والنتيجة المفاجئة الأخرى هي عزوف الغالبية (79%) عن الأكل في المطاعم في شهر رمضان، ولا يعني ذلك عدم الشراء؛ وإنما يعني عدم الجلوس في المطاعم.

النتائج الأخرى التي كشف عنها الاستطلاع؛ هي أن ساعات النوم زادت في شهر رمضان لدى 25% فقط، والنسبة الباقية (75%) توزعت نسبهم بدرجة متقاربة بين مَن قل نومهم (36%)، أو لم يتغير عدد ساعات نومهم (39%)؛ وهذه النتيجة تشير إلى أن غالبية المجتمع لم يغير نمط حياته كثيرًا في شهر رمضان مقارنة بما قبله، ويؤيد ذلك أن 58% رأوا أن مزاجهم وانفعالاتهم الشخصية لم تتغير في شهر رمضان مقارنة بالشهر السابق. وأن 81% رأوا أن انضباطهم في العمل لم يتغير أيضًا، كما أن 78.8% لم تتغير ساعات استئذانهم.

المركز السعودي لاستطلاعات الرأي جهة غير ربحية، مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة، وقد أُجري هذا الاستطلاع على عينة عشوائية يسيرة عددها 1190 شخصًا ممن أعمارهم 18 سنة فأكبر عبر الهاتف الجوال، ويمثلون 96% من المجتمع بمناطقه الإدارية الثلاث عشرة، وراعى نسبة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة التي وثقتها الهيئة العامة للإحصاء، وبلغ هامش الخطأ العيني +/- 3%.

المركز السعودي لاستطلاعات الرأي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استطلاع: المجتمع السعودي يتفاعل مع الجائحة مقللًا حضور المناسبات الاجتماعية 72%
سبق

قلّل المجتمع السعودي في شهر رمضان، من حضور المناسبات الاجتماعية بنسبة 72%.. كشفت ذلك نتائج استطلاع أجراه المركز السعودي لاستطلاعات الرأي حول سلوك المجتمع في شهر رمضان مقارنة بالشهر الماضي لهذا العام 1442هـ- 2021م، بالإضافة إلى ذلك قلل المجتمع من زيارات الأقارب بنسبة 46%، ومن زيارات الأصدقاء بنسبة 54%، وفي المقابل زاد قضاؤه وقتًا أطول مع الأسرة بنسبة 49%.

كما كشفت النتائج أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان لم تتغير عن الشهر الماضي لدى 42%؛ في حين ارتفعت -في شهر رمضان- مشاهدة المجتمع التلفاز بنسبة 38.7%، واستخدام الجوال بنسبة 38.8%، وزادت ساعات التسلية لدى 52.1%.

أما التسويق، فلم تتأثر المشتريات عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن مستواها السابق لدى 48.4%، ويبدو أن الأمر راجع إلى ارتفاع الأسعار؛ حيث أشار 42% إلى ارتفاعها في شهر رمضان، وقد أفاد 68% بعدم تأثير الإعلان التجاري المكثف في شهر رمضان على قراراتهم الشرائية. والنتيجة المفاجئة الأخرى هي عزوف الغالبية (79%) عن الأكل في المطاعم في شهر رمضان، ولا يعني ذلك عدم الشراء؛ وإنما يعني عدم الجلوس في المطاعم.

النتائج الأخرى التي كشف عنها الاستطلاع؛ هي أن ساعات النوم زادت في شهر رمضان لدى 25% فقط، والنسبة الباقية (75%) توزعت نسبهم بدرجة متقاربة بين مَن قل نومهم (36%)، أو لم يتغير عدد ساعات نومهم (39%)؛ وهذه النتيجة تشير إلى أن غالبية المجتمع لم يغير نمط حياته كثيرًا في شهر رمضان مقارنة بما قبله، ويؤيد ذلك أن 58% رأوا أن مزاجهم وانفعالاتهم الشخصية لم تتغير في شهر رمضان مقارنة بالشهر السابق. وأن 81% رأوا أن انضباطهم في العمل لم يتغير أيضًا، كما أن 78.8% لم تتغير ساعات استئذانهم.

المركز السعودي لاستطلاعات الرأي جهة غير ربحية، مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة، وقد أُجري هذا الاستطلاع على عينة عشوائية يسيرة عددها 1190 شخصًا ممن أعمارهم 18 سنة فأكبر عبر الهاتف الجوال، ويمثلون 96% من المجتمع بمناطقه الإدارية الثلاث عشرة، وراعى نسبة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة التي وثقتها الهيئة العامة للإحصاء، وبلغ هامش الخطأ العيني +/- 3%.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
09:22 PM

استطلاع: المجتمع السعودي يتفاعل مع الجائحة مقللًا حضور المناسبات الاجتماعية 72%

في دراسة أجراها المركز السعودي لاستطلاعات الرأي في شهر رمضان مقارنة بما سبقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قلّل المجتمع السعودي في شهر رمضان، من حضور المناسبات الاجتماعية بنسبة 72%.. كشفت ذلك نتائج استطلاع أجراه المركز السعودي لاستطلاعات الرأي حول سلوك المجتمع في شهر رمضان مقارنة بالشهر الماضي لهذا العام 1442هـ- 2021م، بالإضافة إلى ذلك قلل المجتمع من زيارات الأقارب بنسبة 46%، ومن زيارات الأصدقاء بنسبة 54%، وفي المقابل زاد قضاؤه وقتًا أطول مع الأسرة بنسبة 49%.

كما كشفت النتائج أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان لم تتغير عن الشهر الماضي لدى 42%؛ في حين ارتفعت -في شهر رمضان- مشاهدة المجتمع التلفاز بنسبة 38.7%، واستخدام الجوال بنسبة 38.8%، وزادت ساعات التسلية لدى 52.1%.

أما التسويق، فلم تتأثر المشتريات عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن مستواها السابق لدى 48.4%، ويبدو أن الأمر راجع إلى ارتفاع الأسعار؛ حيث أشار 42% إلى ارتفاعها في شهر رمضان، وقد أفاد 68% بعدم تأثير الإعلان التجاري المكثف في شهر رمضان على قراراتهم الشرائية. والنتيجة المفاجئة الأخرى هي عزوف الغالبية (79%) عن الأكل في المطاعم في شهر رمضان، ولا يعني ذلك عدم الشراء؛ وإنما يعني عدم الجلوس في المطاعم.

النتائج الأخرى التي كشف عنها الاستطلاع؛ هي أن ساعات النوم زادت في شهر رمضان لدى 25% فقط، والنسبة الباقية (75%) توزعت نسبهم بدرجة متقاربة بين مَن قل نومهم (36%)، أو لم يتغير عدد ساعات نومهم (39%)؛ وهذه النتيجة تشير إلى أن غالبية المجتمع لم يغير نمط حياته كثيرًا في شهر رمضان مقارنة بما قبله، ويؤيد ذلك أن 58% رأوا أن مزاجهم وانفعالاتهم الشخصية لم تتغير في شهر رمضان مقارنة بالشهر السابق. وأن 81% رأوا أن انضباطهم في العمل لم يتغير أيضًا، كما أن 78.8% لم تتغير ساعات استئذانهم.

المركز السعودي لاستطلاعات الرأي جهة غير ربحية، مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة، وقد أُجري هذا الاستطلاع على عينة عشوائية يسيرة عددها 1190 شخصًا ممن أعمارهم 18 سنة فأكبر عبر الهاتف الجوال، ويمثلون 96% من المجتمع بمناطقه الإدارية الثلاث عشرة، وراعى نسبة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة التي وثقتها الهيئة العامة للإحصاء، وبلغ هامش الخطأ العيني +/- 3%.

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