"البسامي": بدء رصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات بالرياض وجدة والدمام.. وفي الجوف والباحة خلال أسبوعين

في المثلثات الخارجة من الخدمة للرئيسي وعند الإشارات.. وتطبيقها بكل المناطق في 2021

أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد عبدالله البسامي أنه بمشيئة الله سيكون هناك تغطية لتطبيق الرصد الآلي لمخالفات عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق لكل مناطق المملكة في عام 2021م، مؤكداً أن تطبيقها سيكون خلال الأسبوعين المقبلين في الجوف والباحة، وأيضاً التوسع في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وفي مواقع أخرى.

وأضاف "البسامي"، خلال مقطع فيديو تم نشره على حساب المرور السعودي في "تويتر"، أن: الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق سلوك حضاري يجب الالتزام به، ويسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، مؤكداً أنه لا شك في قيام وزارة الداخلية وضمن الخطة الاستراتيجية باستخدام التقنيات والذكاء الصناعي لمثل تلك المخالفات أو تنظيم حركة السير على كل التقاطعات.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور أن البداية ستكون من اليوم الأربعاء في الرياض وجدة والدمام، وبالتحديد في مجموعة من المواقع في الرياض وفي المناطق الأخرى في جدة والمنطقة الشرقية، في المثلثات التي تخرج من الخدمة إلى الرئيسي، وأيضاً في المثلثات الموجودة عند الإشارات الضوئية، مشيراً إلى أنه يتم الانتقال في مرحلة لاحقة إلى رصد كل المسارات على الطرق الرئيسية والفرعية.